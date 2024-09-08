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В Крыму явка на выборах в госсовет превысила 41 процент
В Крыму явка на выборах в госсовет превысила 41 процент - РИА Новости, 08.09.2024
В Крыму явка на выборах в госсовет превысила 41 процент
Явка на выборах в госсовет Крыма на 15.00 воскресенья составила - 41,27%, на выборах в Севастополе - 47,93%, сообщили избиркомы регионов. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:43
2024-09-08T16:43
2024-09-08T16:51
политика
севастополь
выборы в россии — 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в госсовет Крыма на 15.00 воскресенья составила - 41,27%, на выборах в Севастополе - 47,93%, сообщили избиркомы регионов. "На 15.00 в республике Крым проголосовало 608 тысяч 703 избирателей - 41,27% от общего числа" , - сообщили в крымском избиркоме.Явка на выборах в законодательное собрание Севастополя составила 47,93%. "По состоянию на 15 часов 8 сентября 2024 года проголосовали 47,93% севастопольцев (157 446 человек)" , - сообщили в Севизбиркоме журналистам. Голосование продлится до 20.00 мск в воскресенье в обоих регионах. В Севастополе кроме традиционного трехдневного голосования с 28 августа проводилось досрочное голосование.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, севастополь, выборы в россии — 2024
Политика, Севастополь, Выборы в России — 2024
В Крыму явка на выборах в госсовет превысила 41 процент
Избиркомы: явка на выборах в госсовет Крыма на 15:00 составила 41,27 процента
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в госсовет Крыма на 15.00 воскресенья составила - 41,27%, на выборах в Севастополе - 47,93%, сообщили избиркомы регионов.
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"На 15.00 в республике Крым проголосовало 608 тысяч 703 избирателей - 41,27% от общего числа" , - сообщили в крымском избиркоме.
Явка на выборах в законодательное собрание Севастополя составила 47,93%.
"По состоянию на 15 часов 8 сентября 2024 года проголосовали 47,93% севастопольцев (157 446 человек)" , - сообщили в Севизбиркоме журналистам.
Голосование продлится до 20.00 мск в воскресенье в обоих регионах. В Севастополе кроме традиционного трехдневного голосования с 28 августа проводилось досрочное голосование.