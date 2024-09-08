https://ria.ru/20240908/yavka-1971435869.html

В Крыму явка на выборах в госсовет превысила 41 процент

В Крыму явка на выборах в госсовет превысила 41 процент - РИА Новости, 08.09.2024

В Крыму явка на выборах в госсовет превысила 41 процент

Явка на выборах в госсовет Крыма на 15.00 воскресенья составила - 41,27%, на выборах в Севастополе - 47,93%, сообщили избиркомы регионов. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:43

2024-09-08T16:43

2024-09-08T16:51

политика

севастополь

выборы в россии — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в госсовет Крыма на 15.00 воскресенья составила - 41,27%, на выборах в Севастополе - 47,93%, сообщили избиркомы регионов. "На 15.00 в республике Крым проголосовало 608 тысяч 703 избирателей - 41,27% от общего числа" , - сообщили в крымском избиркоме.Явка на выборах в законодательное собрание Севастополя составила 47,93%. "По состоянию на 15 часов 8 сентября 2024 года проголосовали 47,93% севастопольцев (157 446 человек)" , - сообщили в Севизбиркоме журналистам. Голосование продлится до 20.00 мск в воскресенье в обоих регионах. В Севастополе кроме традиционного трехдневного голосования с 28 августа проводилось досрочное голосование.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, севастополь, выборы в россии — 2024