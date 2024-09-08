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В Крыму явка на выборах в госсовет превысила 41 процент - РИА Новости, 08.09.2024
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16:43 08.09.2024 (обновлено: 16:51 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/yavka-1971435869.html
В Крыму явка на выборах в госсовет превысила 41 процент
В Крыму явка на выборах в госсовет превысила 41 процент - РИА Новости, 08.09.2024
В Крыму явка на выборах в госсовет превысила 41 процент
Явка на выборах в госсовет Крыма на 15.00 воскресенья составила - 41,27%, на выборах в Севастополе - 47,93%, сообщили избиркомы регионов. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:43
2024-09-08T16:51
политика
севастополь
выборы в россии — 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в госсовет Крыма на 15.00 воскресенья составила - 41,27%, на выборах в Севастополе - 47,93%, сообщили избиркомы регионов. &quot;На 15.00 в республике Крым проголосовало 608 тысяч 703 избирателей - 41,27% от общего числа&quot; , - сообщили в крымском избиркоме.Явка на выборах в законодательное собрание Севастополя составила 47,93%. "По состоянию на 15 часов 8 сентября 2024 года проголосовали 47,93% севастопольцев (157 446 человек)" , - сообщили в Севизбиркоме журналистам. Голосование продлится до 20.00 мск в воскресенье в обоих регионах. В Севастополе кроме традиционного трехдневного голосования с 28 августа проводилось досрочное голосование.
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политика, севастополь, выборы в россии — 2024
Политика, Севастополь, Выборы в России — 2024
В Крыму явка на выборах в госсовет превысила 41 процент

Избиркомы: явка на выборах в госсовет Крыма на 15:00 составила 41,27 процента

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе. 8 сентября 2024
Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе. 8 сентября 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в госсовет Крыма на 15.00 воскресенья составила - 41,27%, на выборах в Севастополе - 47,93%, сообщили избиркомы регионов.
«

"На 15.00 в республике Крым проголосовало 608 тысяч 703 избирателей - 41,27% от общего числа" , - сообщили в крымском избиркоме.

Явка на выборах в законодательное собрание Севастополя составила 47,93%.
"По состоянию на 15 часов 8 сентября 2024 года проголосовали 47,93% севастопольцев (157 446 человек)" , - сообщили в Севизбиркоме журналистам.
Голосование продлится до 20.00 мск в воскресенье в обоих регионах. В Севастополе кроме традиционного трехдневного голосования с 28 августа проводилось досрочное голосование.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаСевастопольВыборы в России — 2024
 
 
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