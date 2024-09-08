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Памфилова назвала регион с самой большой явкой на довыборы в Госдуму
Памфилова назвала регион с самой большой явкой на довыборы в Госдуму - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова назвала регион с самой большой явкой на довыборы в Госдуму
По итогам двух дней голосования на довыборы депутатов в Госдуму по явке лидирует Брянская область, в этом регионе явка составляет почти 40%, сообщила глава... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:54
2024-09-08T10:54
2024-09-08T10:54
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брянская область
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выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По итогам двух дней голосования на довыборы депутатов в Госдуму по явке лидирует Брянская область, в этом регионе явка составляет почти 40%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "На дополнительных выборах депутатов в Госдуму… лидирует по явке по итогам двух дней Брянская область, несмотря на все сложности, которые там есть… Явка составляет там почти 40%", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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РИА Новости
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Политика, Брянская область, Россия, Абакан, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Памфилова назвала регион с самой большой явкой на довыборы в Госдуму
Памфилова: самую большую явку на довыборы в ГД наблюдают в Брянской области