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Памфилова назвала регион с самой большой явкой на довыборы в Госдуму - РИА Новости, 08.09.2024
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10:54 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/yavka-1971372743.html
Памфилова назвала регион с самой большой явкой на довыборы в Госдуму
Памфилова назвала регион с самой большой явкой на довыборы в Госдуму - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова назвала регион с самой большой явкой на довыборы в Госдуму
По итогам двух дней голосования на довыборы депутатов в Госдуму по явке лидирует Брянская область, в этом регионе явка составляет почти 40%, сообщила глава... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:54
2024-09-08T10:54
политика
брянская область
россия
абакан
элла памфилова
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По итогам двух дней голосования на довыборы депутатов в Госдуму по явке лидирует Брянская область, в этом регионе явка составляет почти 40%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "На дополнительных выборах депутатов в Госдуму… лидирует по явке по итогам двух дней Брянская область, несмотря на все сложности, которые там есть… Явка составляет там почти 40%", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, брянская область, россия, абакан, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Брянская область, Россия, Абакан, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Памфилова назвала регион с самой большой явкой на довыборы в Госдуму

Памфилова: самую большую явку на довыборы в ГД наблюдают в Брянской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По итогам двух дней голосования на довыборы депутатов в Госдуму по явке лидирует Брянская область, в этом регионе явка составляет почти 40%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"На дополнительных выборах депутатов в Госдуму… лидирует по явке по итогам двух дней Брянская область, несмотря на все сложности, которые там есть… Явка составляет там почти 40%", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно
09:01
 
ПолитикаБрянская областьРоссияАбаканЭлла ПамфиловаГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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