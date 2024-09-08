https://ria.ru/20240908/vybory-1971480999.html

Смирнов лидирует на выборах главы Курской области

Смирнов лидирует на выборах главы Курской области - РИА Новости, 08.09.2024

Смирнов лидирует на выборах главы Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 66,97% голосов избирателей после обработки 15,13%... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:41

2024-09-08T21:41

2024-09-08T21:41

политика

курская область

алексей смирнов (политик)

единая россия

цик рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 66,97% голосов избирателей после обработки 15,13% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает – Алексей Бобовник ("КПРФ") 14,69% голосов, третьим идет – Алексей Томанов ("ЛДПР") 9,77% голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

курская область

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Дарья Буймова

политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, цик рф, выборы в россии — 2024