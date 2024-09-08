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Смирнов лидирует на выборах главы Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
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21:41 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/vybory-1971480999.html
Смирнов лидирует на выборах главы Курской области
Смирнов лидирует на выборах главы Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
Смирнов лидирует на выборах главы Курской области
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 66,97% голосов избирателей после обработки 15,13%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:41
2024-09-08T21:41
политика
курская область
алексей смирнов (политик)
единая россия
цик рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 66,97% голосов избирателей после обработки 15,13% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает – Алексей Бобовник ("КПРФ") 14,69% голосов, третьим идет – Алексей Томанов ("ЛДПР") 9,77% голосов.
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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, цик рф, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Единая Россия, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024
Смирнов лидирует на выборах главы Курской области

Врио главы Курской области Смирнов лидирует после обработки 15,13% протоколов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Курской области Алексей Смирнов
Глава Курской области Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Курской области Алексей Смирнов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 66,97% голосов избирателей после обработки 15,13% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает – Алексей Бобовник ("КПРФ") 14,69% голосов, третьим идет – Алексей Томанов ("ЛДПР") 9,77% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаКурская областьАлексей Смирнов (политик)Единая РоссияЦИК РФВыборы в России — 2024
 
 
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