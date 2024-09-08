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ЕР побеждает в 80% избирательных округов Москвы, заявил Собянин
ЕР побеждает в 80% избирательных округов Москвы, заявил Собянин - РИА Новости, 08.09.2024
ЕР побеждает в 80% избирательных округов Москвы, заявил Собянин
По предварительным данным, партия "Единая Россия" побеждает в 80% избирательных округов Москвы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по предварительным РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:41
2024-09-08T21:41
2024-09-08T21:41
политика
москва
сергей собянин
дмитрий медведев
единая россия
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным, партия "Единая Россия" побеждает в 80% избирательных округов Москвы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по предварительным итогам единого дня голосования с председателем партии Дмитрием Медведевым. "По предварительным данным, "Единая Россия" побеждает в 80% избирательных округов. Так что можно говорить об убедительной победе", - сказал Собянин. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, сергей собянин, дмитрий медведев, единая россия, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Сергей Собянин, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
ЕР побеждает в 80% избирательных округов Москвы, заявил Собянин
Собянин: предварительно, ЕР побеждает в 80% избирательных округов Москвы