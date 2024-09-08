https://ria.ru/20240908/vybory-1971480845.html

ЕР побеждает в 80% избирательных округов Москвы, заявил Собянин

ЕР побеждает в 80% избирательных округов Москвы, заявил Собянин - РИА Новости, 08.09.2024

ЕР побеждает в 80% избирательных округов Москвы, заявил Собянин

По предварительным данным, партия "Единая Россия" побеждает в 80% избирательных округов Москвы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по предварительным РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:41

2024-09-08T21:41

2024-09-08T21:41

политика

москва

сергей собянин

дмитрий медведев

единая россия

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным, партия "Единая Россия" побеждает в 80% избирательных округов Москвы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по предварительным итогам единого дня голосования с председателем партии Дмитрием Медведевым. "По предварительным данным, "Единая Россия" побеждает в 80% избирательных округов. Так что можно говорить об убедительной победе", - сказал Собянин. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, сергей собянин, дмитрий медведев, единая россия, московская городская дума, выборы в россии — 2024