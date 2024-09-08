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На выборах главы Липецкой области лидирует действующий губернатор Артамонов - РИА Новости, 08.09.2024
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21:26 08.09.2024 (обновлено: 21:40 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971478772.html
На выборах главы Липецкой области лидирует действующий губернатор Артамонов
На выборах главы Липецкой области лидирует действующий губернатор Артамонов - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах главы Липецкой области лидирует действующий губернатор Артамонов
Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,75% голосов избирателей после обработки 3,18%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:26
2024-09-08T21:40
политика
липецкая область
цик рф
выборы в россии — 2024
игорь артамонов
единая россия
лдпр
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,75% голосов избирателей после обработки 3,18% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Емельянов Анатолий Викторович (ЛДПР) – 8,42% голосов, третьим идет Логинов Юрий ("Коммунисты России") – 7,65%, четвертым – Ксенофонтова Лариса (СРЗП) с результатом 5,44%, пятым – Валентинова Полина ("Новые Люди") с результатом 3,32%.
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политика, липецкая область, цик рф, выборы в россии — 2024, игорь артамонов, единая россия, лдпр
Политика, Липецкая область, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Игорь Артамонов, Единая Россия, ЛДПР
На выборах главы Липецкой области лидирует действующий губернатор Артамонов

ЦИК: Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области с 72,75% голосов

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,75% голосов избирателей после обработки 3,18% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Емельянов Анатолий Викторович (ЛДПР) – 8,42% голосов, третьим идет Логинов Юрий ("Коммунисты России") – 7,65%, четвертым – Ксенофонтова Лариса (СРЗП) с результатом 5,44%, пятым – Валентинова Полина ("Новые Люди") с результатом 3,32%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаЛипецкая областьЦИК РФВыборы в России — 2024Игорь АртамоновЕдиная РоссияЛДПР
 
 
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