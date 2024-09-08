https://ria.ru/20240908/vybory-1971478772.html

На выборах главы Липецкой области лидирует действующий губернатор Артамонов

На выборах главы Липецкой области лидирует действующий губернатор Артамонов - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах главы Липецкой области лидирует действующий губернатор Артамонов

Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,75% голосов избирателей после обработки 3,18%... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:26

2024-09-08T21:26

2024-09-08T21:40

политика

липецкая область

цик рф

выборы в россии — 2024

игорь артамонов

единая россия

лдпр

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,75% голосов избирателей после обработки 3,18% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Емельянов Анатолий Викторович (ЛДПР) – 8,42% голосов, третьим идет Логинов Юрий ("Коммунисты России") – 7,65%, четвертым – Ксенофонтова Лариса (СРЗП) с результатом 5,44%, пятым – Валентинова Полина ("Новые Люди") с результатом 3,32%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

липецкая область

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Наталья Макарова

политика, липецкая область, цик рф, выборы в россии — 2024, игорь артамонов, единая россия, лдпр