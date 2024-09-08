Рейтинг@Mail.ru
Мурманский губернатор Чибис лидирует на выборах главы региона - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 08.09.2024 (обновлено: 21:39 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971478145.html
Мурманский губернатор Чибис лидирует на выборах главы региона
Мурманский губернатор Чибис лидирует на выборах главы региона - РИА Новости, 08.09.2024
Мурманский губернатор Чибис лидирует на выборах главы региона
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах главы региона с 79,09% после обработки 16,57% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:21
2024-09-08T21:39
политика
мурманская область
выборы
выборы в россии — 2024
андрей чибис
цик рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971422381_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_80e6b405bceb90753d4032d6ceeb3ef9.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах главы региона с 79,09% после обработки 16,57% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает представитель КПРФ Юрий Ваталин с 10,52%, на третьем месте Станислав Гонтарь от ЛДПР, у него 5,46%, четверку замыкает Юрий Климченко от "Партии пенсионеров" с 3,25% протоколов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971422381_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea0beb15ab7a16358a9a96845c2d714c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, мурманская область, выборы, выборы в россии — 2024, андрей чибис, цик рф, лдпр
Политика, Мурманская область, Выборы, Выборы в России — 2024, Андрей Чибис, ЦИК РФ, ЛДПР
Мурманский губернатор Чибис лидирует на выборах главы региона

Мурманский губернатор Чибис лидирует на выборах главы региона с 79,09% голосов

© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис и его супруга Евгения Чибис голосуют на выборах губернатора Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и его супруга Евгения Чибис голосуют на выборах губернатора Мурманской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и его супруга Евгения Чибис голосуют на выборах губернатора Мурманской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах главы региона с 79,09% после обработки 16,57% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает представитель КПРФ Юрий Ваталин с 10,52%, на третьем месте Станислав Гонтарь от ЛДПР, у него 5,46%, четверку замыкает Юрий Климченко от "Партии пенсионеров" с 3,25% протоколов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаМурманская областьВыборыВыборы в России — 2024Андрей ЧибисЦИК РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала