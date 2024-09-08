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Мурманский губернатор Чибис лидирует на выборах главы региона
Мурманский губернатор Чибис лидирует на выборах главы региона - РИА Новости, 08.09.2024
Мурманский губернатор Чибис лидирует на выборах главы региона
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах главы региона с 79,09% после обработки 16,57% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:21
2024-09-08T21:21
2024-09-08T21:39
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах главы региона с 79,09% после обработки 16,57% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает представитель КПРФ Юрий Ваталин с 10,52%, на третьем месте Станислав Гонтарь от ЛДПР, у него 5,46%, четверку замыкает Юрий Климченко от "Партии пенсионеров" с 3,25% протоколов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Мурманская область, Выборы, Выборы в России — 2024, Андрей Чибис, ЦИК РФ, ЛДПР
Мурманский губернатор Чибис лидирует на выборах главы региона
Мурманский губернатор Чибис лидирует на выборах главы региона с 79,09% голосов