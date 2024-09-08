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Мурманский губернатор Чибис лидирует на выборах главы региона

Мурманский губернатор Чибис лидирует на выборах главы региона - РИА Новости, 08.09.2024

Мурманский губернатор Чибис лидирует на выборах главы региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах главы региона с 79,09% после обработки 16,57% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:21

2024-09-08T21:21

2024-09-08T21:39

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах главы региона с 79,09% после обработки 16,57% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает представитель КПРФ Юрий Ваталин с 10,52%, на третьем месте Станислав Гонтарь от ЛДПР, у него 5,46%, четверку замыкает Юрий Климченко от "Партии пенсионеров" с 3,25% протоколов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, мурманская область, выборы, выборы в россии — 2024, андрей чибис, цик рф, лдпр