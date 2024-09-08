https://ria.ru/20240908/vybory-1971469548.html
Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму в Хакасии
Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму в Хакасии - РИА Новости, 08.09.2024
Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму в Хакасии
Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии, набирая 55,94% голосов после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:36
2024-09-08T20:36
2024-09-08T20:42
политика
николай шульгинов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии, набирая 55,94% голосов после обработки 85,83% протоколов, следует из данных ЦИК.Шульгинов (самовыдвижение) набирает 85,83% голосов. Владимир Смышляев ("Справедливая Россия - За правду") набирает 29,71% голосов, Михаил Гайдай ("Партия За!") - 2,97% голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, николай шульгинов, госдума рф, россия
Политика, Николай Шульгинов, Госдума РФ, Россия
Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму в Хакасии
Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму в Хакасии с 55,9 процента голосов
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии, набирая 55,94% голосов после обработки 85,83% протоколов, следует из данных ЦИК.
Шульгинов (самовыдвижение) набирает 85,83% голосов. Владимир Смышляев ("Справедливая Россия - За правду") набирает 29,71% голосов, Михаил Гайдай ("Партия За!") - 2,97% голосов.