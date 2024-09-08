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Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму в Хакасии - РИА Новости, 08.09.2024
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20:36 08.09.2024 (обновлено: 20:42 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971469548.html
Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму в Хакасии
Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму в Хакасии - РИА Новости, 08.09.2024
Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму в Хакасии
Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии, набирая 55,94% голосов после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:36
2024-09-08T20:42
политика
николай шульгинов
госдума рф
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии, набирая 55,94% голосов после обработки 85,83% протоколов, следует из данных ЦИК.Шульгинов (самовыдвижение) набирает 85,83% голосов. Владимир Смышляев ("Справедливая Россия - За правду") набирает 29,71% голосов, Михаил Гайдай ("Партия За!") - 2,97% голосов.
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политика, николай шульгинов, госдума рф, россия
Политика, Николай Шульгинов, Госдума РФ, Россия
Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму в Хакасии

Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму в Хакасии с 55,9 процента голосов

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Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №35 в Хакасии, набирая 55,94% голосов после обработки 85,83% протоколов, следует из данных ЦИК.
Шульгинов (самовыдвижение) набирает 85,83% голосов. Владимир Смышляев ("Справедливая Россия - За правду") набирает 29,71% голосов, Михаил Гайдай ("Партия За!") - 2,97% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
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