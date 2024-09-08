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Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области - РИА Новости, 08.09.2024
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области
Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 77,35% голосов избирателей... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:12
2024-09-08T20:12
2024-09-08T20:16
политика
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оренбургская область
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 77,35% голосов избирателей после обработки 51,62% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Рамиль Гафаров от партии "Коммунисты России", у него 7,59% голосов, третьей идет Екатерина Калегина ("Новые люди") - 6,88% голосов. На четвертой строке оказалась Оксана Набатчикова (СЗРП), набравшая 6,46% голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, ЦИК РФ, Денис Паслер, Выборы в России — 2024, Единая Россия, Коммунисты России, Оренбургская область
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области с 77,35 процента голосов