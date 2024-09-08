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Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области - РИА Новости, 08.09.2024
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20:12 08.09.2024 (обновлено: 20:16 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971464684.html
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области - РИА Новости, 08.09.2024
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области
Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 77,35% голосов избирателей... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:12
2024-09-08T20:16
политика
цик рф
денис паслер
выборы в россии — 2024
единая россия
коммунисты россии
оренбургская область
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 77,35% голосов избирателей после обработки 51,62% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Рамиль Гафаров от партии "Коммунисты России", у него 7,59% голосов, третьей идет Екатерина Калегина ("Новые люди") - 6,88% голосов. На четвертой строке оказалась Оксана Набатчикова (СЗРП), набравшая 6,46% голосов.
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политика, цик рф, денис паслер, выборы в россии — 2024, единая россия, коммунисты россии, оренбургская область
Политика, ЦИК РФ, Денис Паслер, Выборы в России — 2024, Единая Россия, Коммунисты России, Оренбургская область
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области

Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области с 77,35 процента голосов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкДенис Паслер
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 77,35% голосов избирателей после обработки 51,62% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Рамиль Гафаров от партии "Коммунисты России", у него 7,59% голосов, третьей идет Екатерина Калегина ("Новые люди") - 6,88% голосов. На четвертой строке оказалась Оксана Набатчикова (СЗРП), набравшая 6,46% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаЦИК РФДенис ПаслерВыборы в России — 2024Единая РоссияКоммунисты РоссииОренбургская область
 
 
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