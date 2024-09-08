https://ria.ru/20240908/vybory-1971464684.html

Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области

Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области - РИА Новости, 08.09.2024

Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области

Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 77,35% голосов избирателей... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:12

2024-09-08T20:12

2024-09-08T20:16

политика

цик рф

денис паслер

выборы в россии — 2024

единая россия

коммунисты россии

оренбургская область

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 77,35% голосов избирателей после обработки 51,62% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Рамиль Гафаров от партии "Коммунисты России", у него 7,59% голосов, третьей идет Екатерина Калегина ("Новые люди") - 6,88% голосов. На четвертой строке оказалась Оксана Набатчикова (СЗРП), набравшая 6,46% голосов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, цик рф, денис паслер, выборы в россии — 2024, единая россия, коммунисты россии, оренбургская область