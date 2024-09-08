https://ria.ru/20240908/vybory-1971462426.html
В Москве закрылись избирательные участки
В Москве закрылись избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2024
В Москве закрылись избирательные участки
Избирательные участки в Москве закрылись после последнего дня голосования на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:02
2024-09-08T20:02
2024-09-08T20:19
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки в Москве закрылись после последнего дня голосования на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Голосование проходило три дня, оно началось в пятницу, основным днем стало воскресенье. Всего в столице работало 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могли на протяжении трех дней - с 6 по 8 сентября с 8.00 до 20.00. Несколько участков были открыты в больницах и СИЗО. На участках избиратели могли проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. В ходе этой избирательной кампании на голосование с помощью бумажного бюллетеня впервые нужно было подавать заявку. Почти на каждом участке велось видеонаблюдение, исключением стали несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения велась видеофиксация. Также видеофиксация применялась в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не было в открытом доступе, однако доступ к ней получили кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Трансляция шла в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва выдвинулись 389 человек, а зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, а зарегистрировано 427 человек.
https://ria.ru/20240908/yavka-1971427390.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тинао, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, ТиНАО, Москва, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
В Москве закрылись избирательные участки
Избирательные участки в Москве закрылись после последнего дня голосования
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки в Москве закрылись после последнего дня голосования на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.
Голосование проходило три дня, оно началось в пятницу, основным днем стало воскресенье. Всего в столице работало 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могли на протяжении трех дней - с 6 по 8 сентября с 8.00 до 20.00. Несколько участков были открыты в больницах и СИЗО.
На участках избиратели могли проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. В ходе этой избирательной кампании на голосование с помощью бумажного бюллетеня впервые нужно было подавать заявку.
Почти на каждом участке велось видеонаблюдение, исключением стали несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения велась видеофиксация. Также видеофиксация применялась в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не было в открытом доступе, однако доступ к ней получили кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Трансляция шла в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий.
Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва выдвинулись 389 человек, а зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, а зарегистрировано 427 человек.