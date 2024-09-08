https://ria.ru/20240908/vybory-1971462169.html

В Москве завершились выборы депутатов

В Москве завершились выборы депутатов - РИА Новости, 08.09.2024

В Москве завершились выборы депутатов

Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино подошли к концу в воскресенье. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:01

2024-09-08T20:01

2024-09-08T20:23

политика

тинао

московская городская дума

выборы в россии — 2024

москва

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино подошли к концу в воскресенье. Москвичам в дни выборов были доступны несколько способов голосования. Они могли проголосовать дистанционно с помощью устройства с доступом в интернет через специальную страницу онлайн-голосования на сайте мэра и правительства города. Также они могли отдать свой голос на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования или традиционным бумажным бюллетенем по предварительно поданной заявке. Всего в столице работало 1440 избирательных участков. Несколько также были открыты в больницах и СИЗО. Почти на каждом участке велось видеонаблюдение, исключением стали несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения велась видеофиксация. Также она была применена в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляция не была в открытом доступе, однако доступ к ней получили кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она шла в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва был зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино было зарегистрировано 427 человек.

https://ria.ru/20240908/yavka-1971427390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, тинао, московская городская дума, выборы в россии — 2024, москва