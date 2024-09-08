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В Москве завершились выборы депутатов - РИА Новости, 08.09.2024
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20:01 08.09.2024 (обновлено: 20:23 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971462169.html
В Москве завершились выборы депутатов
В Москве завершились выборы депутатов - РИА Новости, 08.09.2024
В Москве завершились выборы депутатов
Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино подошли к концу в воскресенье. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:01
2024-09-08T20:23
политика
тинао
московская городская дума
выборы в россии — 2024
москва
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино подошли к концу в воскресенье. Москвичам в дни выборов были доступны несколько способов голосования. Они могли проголосовать дистанционно с помощью устройства с доступом в интернет через специальную страницу онлайн-голосования на сайте мэра и правительства города. Также они могли отдать свой голос на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования или традиционным бумажным бюллетенем по предварительно поданной заявке. Всего в столице работало 1440 избирательных участков. Несколько также были открыты в больницах и СИЗО. Почти на каждом участке велось видеонаблюдение, исключением стали несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения велась видеофиксация. Также она была применена в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляция не была в открытом доступе, однако доступ к ней получили кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она шла в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва был зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино было зарегистрировано 427 человек.
https://ria.ru/20240908/yavka-1971427390.html
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политика, тинао, московская городская дума, выборы в россии — 2024, москва
Политика, ТиНАО, Московская городская дума, Выборы в России — 2024, Москва
В Москве завершились выборы депутатов

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино завершились

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевГолосование на участке №1529 на выборах депутатов Мосгордумы. 8 сентября 2024
Голосование на участке №1529 на выборах депутатов Мосгордумы. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Голосование на участке №1529 на выборах депутатов Мосгордумы. 8 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино подошли к концу в воскресенье.
Москвичам в дни выборов были доступны несколько способов голосования. Они могли проголосовать дистанционно с помощью устройства с доступом в интернет через специальную страницу онлайн-голосования на сайте мэра и правительства города. Также они могли отдать свой голос на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования или традиционным бумажным бюллетенем по предварительно поданной заявке.
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Явка на голосование через платформу ДЭГ достигла 88 процентов
Вчера, 15:51
Всего в столице работало 1440 избирательных участков. Несколько также были открыты в больницах и СИЗО.
Почти на каждом участке велось видеонаблюдение, исключением стали несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения велась видеофиксация. Также она была применена в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляция не была в открытом доступе, однако доступ к ней получили кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она шла в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий.
Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва был зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат.
На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино было зарегистрировано 427 человек.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаТиНАОМосковская городская думаВыборы в России — 2024Москва
 
 
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