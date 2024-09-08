https://ria.ru/20240908/vybory-1971444345.html

На выборах в парламент Тувы лидирует "Единая Россия"

На выборах в парламент Тувы лидирует "Единая Россия" - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах в парламент Тувы лидирует "Единая Россия"

Партия "Единая Россия" с 98,66% голосов лидирует на выборах в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва, на втором месте - "Новые люди" с 0,55% голосов,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:06

2024-09-08T18:06

2024-09-08T18:08

единая россия

цик рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971019268_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_63677e9c158a46850b1e2bffd4a2498d.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 98,66% голосов лидирует на выборах в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва, на втором месте - "Новые люди" с 0,55% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,59% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 98,66% голосов, "Новые люди" - 0,55%, КПРФ - 0,24%, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" - по 0,16%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

единая россия, цик рф, политика