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На выборах в парламент Тувы лидирует "Единая Россия"
На выборах в парламент Тувы лидирует "Единая Россия" - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в парламент Тувы лидирует "Единая Россия"
Партия "Единая Россия" с 98,66% голосов лидирует на выборах в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва, на втором месте - "Новые люди" с 0,55% голосов,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:06
2024-09-08T18:06
2024-09-08T18:08
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 98,66% голосов лидирует на выборах в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва, на втором месте - "Новые люди" с 0,55% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,59% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 98,66% голосов, "Новые люди" - 0,55%, КПРФ - 0,24%, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" - по 0,16%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, цик рф, политика
Единая Россия, ЦИК РФ, Политика
На выборах в парламент Тувы лидирует "Единая Россия"
ЦИК: на выборах в парламент Тувы лидирует "Единая Россия" с 98,66% голосов