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На выборах в парламент Тувы лидирует "Единая Россия" - РИА Новости, 08.09.2024
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18:06 08.09.2024 (обновлено: 18:08 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971444345.html
На выборах в парламент Тувы лидирует "Единая Россия"
На выборах в парламент Тувы лидирует "Единая Россия" - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в парламент Тувы лидирует "Единая Россия"
Партия "Единая Россия" с 98,66% голосов лидирует на выборах в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва, на втором месте - "Новые люди" с 0,55% голосов,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:06
2024-09-08T18:08
единая россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 98,66% голосов лидирует на выборах в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва, на втором месте - "Новые люди" с 0,55% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,59% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 98,66% голосов, "Новые люди" - 0,55%, КПРФ - 0,24%, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" - по 0,16%.
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единая россия, цик рф, политика
Единая Россия, ЦИК РФ, Политика
На выборах в парламент Тувы лидирует "Единая Россия"

ЦИК: на выборах в парламент Тувы лидирует "Единая Россия" с 98,66% голосов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работа Информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 98,66% голосов лидирует на выборах в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва, на втором месте - "Новые люди" с 0,55% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,59% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 98,66% голосов, "Новые люди" - 0,55%, КПРФ - 0,24%, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" - по 0,16%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
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