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В двух регионах недействительными признали 66 избирательных бюллетеней - РИА Новости, 08.09.2024
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17:46 08.09.2024
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В двух регионах недействительными признали 66 избирательных бюллетеней
В двух регионах недействительными признали 66 избирательных бюллетеней - РИА Новости, 08.09.2024
В двух регионах недействительными признали 66 избирательных бюллетеней
Более 60 избирательных бюллетеня признаны недействительными в Республике Алтай и Челябинской области, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:46
2024-09-08T17:46
политика
челябинская область
республика алтай
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 60 избирательных бюллетеня признаны недействительными в Республике Алтай и Челябинской области, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, на текущий момент в двух регионах, в Республике Алтай и Челябинской области, на трех избирательных участках недействительными признаны 66 избирательных бюллетеня", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования. Она уточнила, что в Челябинской области был нарушен порядок при проведении голосования вне помещения, а на Алтае - превышение числа бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для голосования, над количеством избирателей из выписки из реестра. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.
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политика, челябинская область, республика алтай, россия, элла памфилова, госдума рф
Политика, Челябинская область, Республика Алтай, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ
В двух регионах недействительными признали 66 избирательных бюллетеней

В Республике Алтай и Челябинской области 66 бюллетеней сочли недействительными

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДевушка голосует на избирательном участке в Волгограде
Девушка голосует на избирательном участке в Волгограде - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Девушка голосует на избирательном участке в Волгограде
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 60 избирательных бюллетеня признаны недействительными в Республике Алтай и Челябинской области, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, на текущий момент в двух регионах, в Республике Алтай и Челябинской области, на трех избирательных участках недействительными признаны 66 избирательных бюллетеня", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования.
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Она уточнила, что в Челябинской области был нарушен порядок при проведении голосования вне помещения, а на Алтае - превышение числа бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для голосования, над количеством избирателей из выписки из реестра.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.
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ПолитикаЧелябинская областьРеспублика АлтайРоссияЭлла ПамфиловаГосдума РФ
 
 
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