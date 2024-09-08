https://ria.ru/20240908/vybory-1971442332.html

В двух регионах недействительными признали 66 избирательных бюллетеней

В двух регионах недействительными признали 66 избирательных бюллетеней - РИА Новости, 08.09.2024

В двух регионах недействительными признали 66 избирательных бюллетеней

Более 60 избирательных бюллетеня признаны недействительными в Республике Алтай и Челябинской области, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T17:46

2024-09-08T17:46

2024-09-08T17:46

политика

челябинская область

республика алтай

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 60 избирательных бюллетеня признаны недействительными в Республике Алтай и Челябинской области, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, на текущий момент в двух регионах, в Республике Алтай и Челябинской области, на трех избирательных участках недействительными признаны 66 избирательных бюллетеня", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования. Она уточнила, что в Челябинской области был нарушен порядок при проведении голосования вне помещения, а на Алтае - превышение числа бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для голосования, над количеством избирателей из выписки из реестра. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, челябинская область, республика алтай, россия, элла памфилова, госдума рф