https://ria.ru/20240908/vybory-1971440233.html
Памфилова рассказала о выборах в Хабаровском и Забайкальском краях
Памфилова рассказала о выборах в Хабаровском и Забайкальском краях - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова рассказала о выборах в Хабаровском и Забайкальском краях
В Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Сахалинской области, предварительно, уверенно побеждают действующие главы регионов, заявила в воскресенье... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:21
2024-09-08T17:21
2024-09-08T21:12
забайкальский край
хабаровский край
элла памфилова
выборы в россии — 2024
политика
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сахалинская область
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Сахалинской области, предварительно, уверенно побеждают действующие главы регионов, заявила в воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова."Сведения на табло меняются оперативно, уже сейчас обработаны итоги голосования: свыше 65% участковых комиссий на выборы глав Сахалинской области и 30% - в Хабаровском и Забайкальском краях. Пока предварительно, как вы видите на экране, уверенно побеждают действующие губернаторы, уже сейчас я могу об этом сказать, поскольку там уже завершено голосование, на результаты это никак не может повлиять", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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забайкальский край, хабаровский край, элла памфилова, выборы в россии — 2024, политика, россия, сахалинская область
Забайкальский край, Хабаровский край, Элла Памфилова, Выборы в России — 2024, Политика, Россия, Сахалинская область
Памфилова рассказала о выборах в Хабаровском и Забайкальском краях
Памфилова рассказала о предварительных итогах выборов в двух регионах
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Сахалинской области, предварительно, уверенно побеждают действующие главы регионов, заявила в воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Сведения на табло меняются оперативно, уже сейчас обработаны итоги голосования: свыше 65% участковых комиссий на выборы глав Сахалинской области и 30% - в Хабаровском и Забайкальском краях. Пока предварительно, как вы видите на экране, уверенно побеждают действующие губернаторы, уже сейчас я могу об этом сказать, поскольку там уже завершено голосование, на результаты это никак не может повлиять", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.