https://ria.ru/20240908/vybory-1971440233.html

Памфилова рассказала о выборах в Хабаровском и Забайкальском краях

Памфилова рассказала о выборах в Хабаровском и Забайкальском краях - РИА Новости, 08.09.2024

Памфилова рассказала о выборах в Хабаровском и Забайкальском краях

В Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Сахалинской области, предварительно, уверенно побеждают действующие главы регионов, заявила в воскресенье... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T17:21

2024-09-08T17:21

2024-09-08T21:12

забайкальский край

хабаровский край

элла памфилова

выборы в россии — 2024

политика

россия

сахалинская область

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Сахалинской области, предварительно, уверенно побеждают действующие главы регионов, заявила в воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова."Сведения на табло меняются оперативно, уже сейчас обработаны итоги голосования: свыше 65% участковых комиссий на выборы глав Сахалинской области и 30% - в Хабаровском и Забайкальском краях. Пока предварительно, как вы видите на экране, уверенно побеждают действующие губернаторы, уже сейчас я могу об этом сказать, поскольку там уже завершено голосование, на результаты это никак не может повлиять", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

забайкальский край

хабаровский край

россия

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

забайкальский край, хабаровский край, элла памфилова, выборы в россии — 2024, политика, россия, сахалинская область