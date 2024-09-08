В Мурманской области явка на выборах губернатора составила 36,83 процента
Явка на выборах губернатора Мурманской области к 15:00 составила 36,83 процента
© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах губернатора Мурманской области и депутатов в горсоветы на избирательном участке в Мурманске
Женщина голосует на выборах губернатора Мурманской области и депутатов в горсоветы на избирательном участке в Мурманске
МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Мурманской области к 15.00 составила 36,83%, сообщили в региональном избиркоме.
"По состоянию на 15.00 на выборах в Мурманской области проголосовали 36,83% избирателей (с учетом дистанционного электронного голосования)", - говорится в сообщении.
На аналогичных выборах в 2019 году явка избирателей составляла 24,34%. Тогда голосование было однодневным, не использовалась система ДЭГ.
На должность губернатора региона претендуют четыре человека: кандидатом от "Единой России" стал Андрей Чибис, от ЛДПР – Станислав Гонтарь, от КПРФ - Юрий Ваталин, от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - пенсионер Юрий Климченко. Выборы проходят в течение двух дней – 7 и 8 сентября. Избиратели региона имеют возможность проголосовать дистанционно.
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