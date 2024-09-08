https://ria.ru/20240908/vybory-1971356994.html

На выборах в Крыму проголосовали уже более 33 процентов избирателей

На выборах в Крыму проголосовали уже более 33 процентов избирателей - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах в Крыму проголосовали уже более 33 процентов избирателей

Более 33% избирателей приняли участие в выборах нового состава крымского Госсовета и депутатов городских и местных советов по итогам двух дней голосования,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:53

2024-09-08T08:53

2024-09-08T08:56

политика

выборы в россии — 2024

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971002813_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_299e2c4f56adb61a34aa05673db33dc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Более 33% избирателей приняли участие в выборах нового состава крымского Госсовета и депутатов городских и местных советов по итогам двух дней голосования, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев.В республике Крым 6, 7, 8 сентября проводятся выборы в парламент третьего созыва и в местные советы."По состоянию на 20.00 7 сентября в республике Крым проголосовало 498 тысяч 779 избирателей, что составляет 33,83% от общего числа избирателей ", - сказал Малышев.8 сентября голосование состоится дополнительно на 31 избирательном участке в местах временного пребывания избирателей (в учреждениях здравоохранения и один в следственном изоляторе), отметил он.В республике в настоящий момент зарегистрировано 1 474 175 избирателей. Всего в ходе проходящих выборов в Крыму замещается 2979 депутатских мандатов, из них 75 – в Государственный Совет (50 по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам).В целях создания условий для реализации избирательных прав военнослужащих, находящихся за пределами территории Крыма, образовано 4 экстерриториальных избирательных участка на территории Херсонской и Запорожской областей. Там досрочное голосование уже завершено, сообщили в избиркоме.

https://ria.ru/20240908/ataki-1971356113.html

https://ria.ru/20240907/golosovanie-1971310338.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, выборы в россии — 2024, республика крым