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ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 08.09.2024
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские подразделения потеряли до 130 военных и британскую гаубицу FH-70 в зоне ответственности группировки российских войск "Восток", сообщило в воскресенье РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:23
2024-09-08T11:23
2024-09-08T11:23
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 130 военных и британскую гаубицу FH-70 в зоне ответственности группировки российских войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Золотая Нива и Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре автомобиля и 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, великобритания, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 130 военных и британскую гаубицу FH-70 в зоне сил "Востока"