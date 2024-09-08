https://ria.ru/20240908/vostok-1971377550.html

ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 08.09.2024

ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

Украинские подразделения потеряли до 130 военных и британскую гаубицу FH-70 в зоне ответственности группировки российских войск "Восток", сообщило в воскресенье РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:23

2024-09-08T11:23

2024-09-08T11:23

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 130 военных и британскую гаубицу FH-70 в зоне ответственности группировки российских войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Золотая Нива и Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре автомобиля и 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

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Варвара Скокшина

россия, великобритания, вооруженные силы украины, безопасность