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Глава Химок Волошин поздравил с Днем города ветерана ВОВ - РИА Новости, 08.09.2024
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14:45 08.09.2024
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Глава Химок Волошин поздравил с Днем города ветерана ВОВ
Глава Химок Волошин поздравил с Днем города ветерана ВОВ - РИА Новости, 08.09.2024
Глава Химок Волошин поздравил с Днем города ветерана ВОВ
Глава городского округа Химки поздравил с Днем города ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Рыженко, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:45
2024-09-08T14:45
общество
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки поздравил с Днем города ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Рыженко, сообщает пресс-служба администрации округа. Этим летом она отметила 100-летний юбилей. "Человек — эпоха! Именно такие люди живут в Химках — герои нашего времени, сильные, волевые, искренне любящие свою малую Родину и нашу великую Россию", — приводит пресс-служба слова Волошина. Отмечается, что Великую Отечественную войну она встретила девятиклассницей. С первых дней принимала участие в строительстве противотанкового рва на белорусском направлении. С 1941 года она трудилась на заводе №301 — ныне НПО имени Лавочкина. После эвакуации работала в цеху, где собирали советский истребитель Ла-7. Более 20 лет проработала в Исполкоме Химок.
https://ria.ru/20240907/khimki-1971326103.html
химки (городской округ в московской области)
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общество, химки (городской округ в московской области)
Общество, Химки (городской округ в Московской области)

Глава Химок Волошин поздравил с Днем города ветерана ВОВ

© Фото : Администрация городского округа ХимкиГлава Химок Дмитрий Волошин поздравил с Днем города ветерана ВОВ
Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил с Днем города ветерана ВОВ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Администрация городского округа Химки
Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил с Днем города ветерана ВОВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки поздравил с Днем города ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Рыженко, сообщает пресс-служба администрации округа.
Этим летом она отметила 100-летний юбилей.
«
"Человек — эпоха! Именно такие люди живут в Химках — герои нашего времени, сильные, волевые, искренне любящие свою малую Родину и нашу великую Россию", — приводит пресс-служба слова Волошина.
Отмечается, что Великую Отечественную войну она встретила девятиклассницей. С первых дней принимала участие в строительстве противотанкового рва на белорусском направлении.
С 1941 года она трудилась на заводе №301 — ныне НПО имени Лавочкина. После эвакуации работала в цеху, где собирали советский истребитель Ла-7. Более 20 лет проработала в Исполкоме Химок.
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ОбществоХимки (городской округ в Московской области)
 
 
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