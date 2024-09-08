https://ria.ru/20240908/voloshin-1971414289.html

Глава Химок Волошин поздравил с Днем города ветерана ВОВ

Глава Химок Волошин поздравил с Днем города ветерана ВОВ - РИА Новости, 08.09.2024

Глава Химок Волошин поздравил с Днем города ветерана ВОВ

Глава городского округа Химки поздравил с Днем города ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Рыженко, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:45

2024-09-08T14:45

2024-09-08T14:45

общество

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971413566_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_14a5b9c026bf2f5804a153097b9a512a.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки поздравил с Днем города ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Рыженко, сообщает пресс-служба администрации округа. Этим летом она отметила 100-летний юбилей. "Человек — эпоха! Именно такие люди живут в Химках — герои нашего времени, сильные, волевые, искренне любящие свою малую Родину и нашу великую Россию", — приводит пресс-служба слова Волошина. Отмечается, что Великую Отечественную войну она встретила девятиклассницей. С первых дней принимала участие в строительстве противотанкового рва на белорусском направлении. С 1941 года она трудилась на заводе №301 — ныне НПО имени Лавочкина. После эвакуации работала в цеху, где собирали советский истребитель Ла-7. Более 20 лет проработала в Исполкоме Химок.

https://ria.ru/20240907/khimki-1971326103.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, химки (городской округ в московской области)