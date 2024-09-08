https://ria.ru/20240908/videonabljudenie-1971448969.html

В НОМ рассказали о видеонаблюдении на выборах в Курской области

В НОМ рассказали о видеонаблюдении на выборах в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024

В НОМ рассказали о видеонаблюдении на выборах в Курской области

В Курской области, несмотря на сложности и затраты на эвакуацию граждан, смогли организовать видеонаблюдение на участках голосования, заявил председатель... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:37

2024-09-08T18:37

2024-09-08T18:37

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абакан

александр брод

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Курской области, несмотря на сложности и затраты на эвакуацию граждан, смогли организовать видеонаблюдение на участках голосования, заявил председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод. "Везде есть общественные наблюдатели, работает центр общественного наблюдения, то есть Курская область, несмотря на все сложности, затраты по содержанию эвакуированных граждан, изыскала возможность на большинстве участков сделать видеонаблюдение и также транслировать происходящее на экраны в центр общественного наблюдения", - сказал Брод в ходе брифинга о ходе голосования в Единый день голосования (ЕДГ). По словам председателя НОМ, атаки на Курскую область сплотили граждан РФ, этим и обусловлена высокая явка в регионе. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/kurskaya-1971425053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, здоровье - общество, курская область, россия, абакан, александр брод, госдума рф, выборы в россии — 2024