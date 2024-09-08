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Председатель Национального собрания Вьетнама прибыл в Москву

Председатель Национального собрания Вьетнама прибыл в Москву - РИА Новости, 08.09.2024

Председатель Национального собрания Вьетнама прибыл в Москву

Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман прибыл с официальным визитом в Москву. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:36

2024-09-08T14:36

2024-09-08T14:39

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман прибыл с официальным визитом в Москву. "Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам прибыл с официальным визитом в Москву. Чан Тхань Ман прилетел в Россию по приглашению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. У трапа его встретил первый заместитель председателя Государственной Думы Иван Мельников", - сказано в Telegram-канале Госдумы. В понедельник состоятся двусторонняя встреча Володина и Чан Тхань Мана, а также третье заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, россия, вьетнам, вячеслав володин, иван мельников, госдума рф