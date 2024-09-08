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Председатель Национального собрания Вьетнама прибыл в Москву - РИА Новости, 08.09.2024
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14:36 08.09.2024 (обновлено: 14:39 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vetnam-1971412541.html
Председатель Национального собрания Вьетнама прибыл в Москву
Председатель Национального собрания Вьетнама прибыл в Москву - РИА Новости, 08.09.2024
Председатель Национального собрания Вьетнама прибыл в Москву
Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман прибыл с официальным визитом в Москву. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:36
2024-09-08T14:39
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман прибыл с официальным визитом в Москву. "Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам прибыл с официальным визитом в Москву. Чан Тхань Ман прилетел в Россию по приглашению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. У трапа его встретил первый заместитель председателя Государственной Думы Иван Мельников", - сказано в Telegram-канале Госдумы. В понедельник состоятся двусторонняя встреча Володина и Чан Тхань Мана, а также третье заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.
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политика, москва, россия, вьетнам, вячеслав володин, иван мельников, госдума рф
Политика, Москва, Россия, Вьетнам, Вячеслав Володин, Иван Мельников, Госдума РФ
Председатель Национального собрания Вьетнама прибыл в Москву

В Москву прибыл председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман прибыл с официальным визитом в Москву
Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман прибыл с официальным визитом в Москву - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман прибыл с официальным визитом в Москву
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман прибыл с официальным визитом в Москву.
"Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам прибыл с официальным визитом в Москву. Чан Тхань Ман прилетел в Россию по приглашению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. У трапа его встретил первый заместитель председателя Государственной Думы Иван Мельников", - сказано в Telegram-канале Госдумы.
В понедельник состоятся двусторонняя встреча Володина и Чан Тхань Мана, а также третье заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.
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ПолитикаМоскваРоссияВьетнамВячеслав ВолодинИван МельниковГосдума РФ
 
 
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