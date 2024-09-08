Председатель Национального собрания Вьетнама прибыл в Москву
В Москву прибыл председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман прибыл с официальным визитом в Москву
Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман прибыл с официальным визитом в Москву
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман прибыл с официальным визитом в Москву.
"Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам прибыл с официальным визитом в Москву. Чан Тхань Ман прилетел в Россию по приглашению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. У трапа его встретил первый заместитель председателя Государственной Думы Иван Мельников", - сказано в Telegram-канале Госдумы.
В понедельник состоятся двусторонняя встреча Володина и Чан Тхань Мана, а также третье заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.
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