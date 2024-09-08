https://ria.ru/20240908/ural-1971362831.html

Число госпитализированных детей из лагеря на Урале достигло 11

Число госпитализированных детей из лагеря на Урале достигло 11 - РИА Новости, 08.09.2024

Число госпитализированных детей из лагеря на Урале достигло 11

Число госпитализированных детей после отдыха в лагере "Красная горка" в Свердловской области увеличилось до одиннадцати, у десяти детей выявлена внебольничная... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T09:40

2024-09-08T09:40

2024-09-08T09:40

свердловская область

каменск-уральский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Число госпитализированных детей после отдыха в лагере "Красная горка" в Свердловской области увеличилось до одиннадцати, у десяти детей выявлена внебольничная пневмония, у одного - бронхит, сообщает пресс-служба регионального минздрава. В субботу областное управление Роспотребнадзора информировало, что девять детей были госпитализированы с пневмонией после завершения смены в каменском лагере "Красная горка", идет расследование. "В педиатрическом отделении детской городской больницы Каменска-Уральского находится 11 детей. За ночь поступлений не было. Внебольничная пневмония у десяти детей, один ребенок с бронхитом. Состояние детей на фоне лечения с положительной динамикой", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в больницу выехали главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова и главный пульмонолог региона Ирина Шуляк, проводится работа по контактным, выезды в семьи заболевших детей и обзвоны других по спискам.

https://ria.ru/20240715/norovirus-1959705087.html

https://ria.ru/20240905/lager-1797025805.html

свердловская область

каменск-уральский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

свердловская область, каменск-уральский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия