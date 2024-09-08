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Число госпитализированных детей из лагеря на Урале достигло 11 - РИА Новости, 08.09.2024
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09:40 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/ural-1971362831.html
Число госпитализированных детей из лагеря на Урале достигло 11
Число госпитализированных детей из лагеря на Урале достигло 11 - РИА Новости, 08.09.2024
Число госпитализированных детей из лагеря на Урале достигло 11
Число госпитализированных детей после отдыха в лагере "Красная горка" в Свердловской области увеличилось до одиннадцати, у десяти детей выявлена внебольничная... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:40
2024-09-08T09:40
свердловская область
каменск-уральский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Число госпитализированных детей после отдыха в лагере "Красная горка" в Свердловской области увеличилось до одиннадцати, у десяти детей выявлена внебольничная пневмония, у одного - бронхит, сообщает пресс-служба регионального минздрава. В субботу областное управление Роспотребнадзора информировало, что девять детей были госпитализированы с пневмонией после завершения смены в каменском лагере "Красная горка", идет расследование. "В педиатрическом отделении детской городской больницы Каменска-Уральского находится 11 детей. За ночь поступлений не было. Внебольничная пневмония у десяти детей, один ребенок с бронхитом. Состояние детей на фоне лечения с положительной динамикой", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в больницу выехали главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова и главный пульмонолог региона Ирина Шуляк, проводится работа по контактным, выезды в семьи заболевших детей и обзвоны других по спискам.
https://ria.ru/20240715/norovirus-1959705087.html
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свердловская область
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свердловская область, каменск-уральский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Свердловская область, Каменск-Уральский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Число госпитализированных детей из лагеря на Урале достигло 11

Число детей, госпитализированных после смены в лагере на Урале, достигло 11

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Число госпитализированных детей после отдыха в лагере "Красная горка" в Свердловской области увеличилось до одиннадцати, у десяти детей выявлена внебольничная пневмония, у одного - бронхит, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
В субботу областное управление Роспотребнадзора информировало, что девять детей были госпитализированы с пневмонией после завершения смены в каменском лагере "Красная горка", идет расследование.
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"В педиатрическом отделении детской городской больницы Каменска-Уральского находится 11 детей. За ночь поступлений не было. Внебольничная пневмония у десяти детей, один ребенок с бронхитом. Состояние детей на фоне лечения с положительной динамикой", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в больницу выехали главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова и главный пульмонолог региона Ирина Шуляк, проводится работа по контактным, выезды в семьи заболевших детей и обзвоны других по спискам.
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Свердловская областьКаменск-УральскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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