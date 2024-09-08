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США не рады сближению Анкары и Дамаска, заявили в Турции - РИА Новости, 08.09.2024
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00:38 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/turtsiya-1971338224.html
США не рады сближению Анкары и Дамаска, заявили в Турции
США не рады сближению Анкары и Дамаска, заявили в Турции - РИА Новости, 08.09.2024
США не рады сближению Анкары и Дамаска, заявили в Турции
США обеспокоены потенциальным сближением Турции с Сирией, так как они продолжают подпитку боевиков из "Рабочей партии Курдистана" (РПК) военной помощью, заявил... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T00:38
2024-09-08T00:38
в мире
турция
сирия
россия
омер челик
башар асад
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
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СТАМБУЛ, 8 сен - РИА Новости. США обеспокоены потенциальным сближением Турции с Сирией, так как они продолжают подпитку боевиков из "Рабочей партии Курдистана" (РПК) военной помощью, заявил представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик. Говоря о перспективах встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой Башаром Асадом, Челик отметил, что пока о каких-либо датах говорить преждевременно. В первую очередь должна пройти встреча между главами МИД, отметил он. "Очень интересно, что США обеспокоены этим", - заявил Челик в эфире телеканала Habertürk. Он отметил, что Вашингтон выражал недовольство прошедшей еще до начала сирийского кризиса встречей Асада с занимавшим тогда пост президента Турции Абдуллой Гюлем, называя Сирию "государством-изгоем". "Теперь ситуация ясна: США наладили поддержку (считающейся в Турции террористической организации) PYD, сирийской РПК и структур, которые мы называем террористическими организациями. Наше сближение с Сирией - кошмар для террористической организации (РПК - ред.). Таким образом, видно, что страны, покровительствующие террористическим организациям, стремятся к тому, чтобы не было нормализации", - заявил Челик. Эрдоган ранее заявил, что Анкара не позволит Рабочей партии Курдистана создать террористическое государство у своих границ. Анкара приветствует усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и Сирией, продолжит собственные усилия по подготовке почвы для нормализации отношений с Дамаском в духе доброй воли, без предварительных условий, заявили на этой неделе РИА Новости в МИД Турции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 августа, что встреча в формате РФ - Иран - Турция - Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией. В последнее время появлялась информация о возможной встрече Асада и Эрдогана. Так, газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что такая встреча ожидалась в августе в Багдаде. Другие СМИ отмечали, что переговоры могут состояться в Москве. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу. Главы МИД четырех стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже президент Сирии Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента), заявил, что по данной инициативе нет никакого прогресса, несмотря на искренние усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.
https://ria.ru/20240908/turtsiya-1971337914.html
https://ria.ru/20240711/erdogan-1959035706.html
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в мире, турция, сирия, россия, омер челик, башар асад, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, сша
В мире, Турция, Сирия, Россия, Омер Челик, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана, США
США не рады сближению Анкары и Дамаска, заявили в Турции

Представитель AKP Челик: США обеспокоены потенциальным сближением Турции и Сирии

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 8 сен - РИА Новости. США обеспокоены потенциальным сближением Турции с Сирией, так как они продолжают подпитку боевиков из "Рабочей партии Курдистана" (РПК) военной помощью, заявил представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик.
Говоря о перспективах встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой Башаром Асадом, Челик отметил, что пока о каких-либо датах говорить преждевременно. В первую очередь должна пройти встреча между главами МИД, отметил он.
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"Очень интересно, что США обеспокоены этим", - заявил Челик в эфире телеканала Habertürk.
Он отметил, что Вашингтон выражал недовольство прошедшей еще до начала сирийского кризиса встречей Асада с занимавшим тогда пост президента Турции Абдуллой Гюлем, называя Сирию "государством-изгоем".
"Теперь ситуация ясна: США наладили поддержку (считающейся в Турции террористической организации) PYD, сирийской РПК и структур, которые мы называем террористическими организациями. Наше сближение с Сирией - кошмар для террористической организации (РПК - ред.). Таким образом, видно, что страны, покровительствующие террористическим организациям, стремятся к тому, чтобы не было нормализации", - заявил Челик.
Эрдоган ранее заявил, что Анкара не позволит Рабочей партии Курдистана создать террористическое государство у своих границ.
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Анкара приветствует усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и Сирией, продолжит собственные усилия по подготовке почвы для нормализации отношений с Дамаском в духе доброй воли, без предварительных условий, заявили на этой неделе РИА Новости в МИД Турции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 августа, что встреча в формате РФ - Иран - Турция - Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией.
В последнее время появлялась информация о возможной встрече Асада и Эрдогана. Так, газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что такая встреча ожидалась в августе в Багдаде. Другие СМИ отмечали, что переговоры могут состояться в Москве. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу.
Главы МИД четырех стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже президент Сирии Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента), заявил, что по данной инициативе нет никакого прогресса, несмотря на искренние усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.
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Вчера, 09:36
 
В миреТурцияСирияРоссияОмер ЧеликБашар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия КурдистанаСША
 
 
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