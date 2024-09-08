https://ria.ru/20240908/turtsiya-1971337914.html

В Турции обвинили Евросоюз в двойных стандартах в борьбе с российскими СМИ

В Турции обвинили Евросоюз в двойных стандартах в борьбе с российскими СМИ - РИА Новости, 08.09.2024

В Турции обвинили Евросоюз в двойных стандартах в борьбе с российскими СМИ

Евросоюз практикует двойные стандарты при реагировании на антитурецкие публикации и при борьбе с российскими СМИ, заявил представитель правящей Партии... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T00:24

2024-09-08T00:24

2024-09-08T08:27

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омер челик

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СТАМБУЛ, 8 сен — РИА Новости. Евросоюз практикует двойные стандарты при реагировании на антитурецкие публикации и при борьбе с российскими СМИ, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик в эфире телеканала Habertürk. "В Евросоюзе практикуют двойные стандарты: трансляции с антитурецким содержанием, с любой ложью, идут беспрепятственно, а вот для препятствования "российской" пропаганде предпринят ряд мер. При этом они утверждают, что меры в отношении российских трансляций действуют в рамках свободы выражения", — сказал он. Политик подчеркнул, что в Европе показывают большое число антитурецких трансляций.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение приняли без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах объединения, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов и представителей культуры.

https://ria.ru/20240907/turtsija-1971227531.html

https://ria.ru/20240907/voyna-1971143067.html

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в мире, франция, европа, сша, омер челик, сергей лавров, евросоюз, европарламент, турция