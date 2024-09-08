https://ria.ru/20240908/turtsija-1971446500.html

В Турции задержали более 20 человек после обнаружения тела девочки

В Турции задержали более 20 человек после обнаружения тела девочки - РИА Новости, 08.09.2024

В Турции задержали более 20 человек после обнаружения тела девочки

Силовики задержали более 20 человек в турецкой провинции Диярбакыр после обнаружения тела восьмилетней девочки Нарин Гюран, сообщил министр юстиции республики... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:20

2024-09-08T18:20

2024-09-08T19:07

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диярбакыр

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СТАМБУЛ, 8 сен — РИА Новости. Силовики задержали более 20 человек в турецкой провинции Диярбакыр после обнаружения тела восьмилетней девочки Нарин Гюран, сообщил министр юстиции республики Йылмаз Тунч. Ребенок пропал без вести в районе Тавшантепе 21 августа, не вернувшись домой после посещения курсов по изучению Корана. Семья пыталась найти девочку самостоятельно, вечером того же дня отец сообщил в полицию о ее пропаже. По данным агентства DHA, за время поисков полиция, жандармерия и экстренные службы проверили более 12 тысяч автомобилей и свыше 32 тысяч человек. Кроме того, они допросили 130 граждан и осмотрели со служебными собаками более 1100 гектаров территории. Тело девочки обнаружили утром в воскресенье в двух километрах от деревни, где она жила. По данным СМИ, в этом же районе полиция еще 28 августа обнаружила детские тапочки, но родители отрицали, что они принадлежат Нарин. Губернатор провинции Диярбакыр Мурат Зорлуоглу сообщил, что погибшую нашли в мешке на берегу ручья, сверху его накрыли камнями и ветками деревьев. Власти не исключают, что тело оставили в ручье в ночь на воскресенье."Специалисты проводят вскрытие. В рамках расследования приказано задержать 21 человека", — написал министр юстиции в соцсети X.По данным газеты Milliyet, среди задержанных есть члены семьи Нарин. Дядю девочки Салима Гюрана, занимающего пост старейшины села Тавшантепе, арестовали 2 августа по обвинению в умышленном убийстве, так как образцы ДНК из его автомобиля совпали с ДНК девочки. Глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил в соцсетях, что президент Реджеп Тайип Эрдоган пристально отслеживает ситуацию с расследованием убийства девочки. Глава государства написал в соцсетях, что глубоко опечален сообщением о гибели Нарин. "Хочу, чтобы вы знали: я лично буду следить за судебным процессом, чтобы те, кто отнял у нас девочку Нарин, понесли самое суровое наказание, которого они заслуживают", — подчеркнул он.Согласно записям с камер видеонаблюдения, Нарин возвращалась с курсов домой с друзьями, но ближе к дому шла уже одна. Точную причину смерти ребенка установит судмедэкспертиза.

https://ria.ru/20240831/turistka-1969685874.html

https://ria.ru/20240822/mavrikij-1967720882.html

https://ria.ru/20240901/turistka-1969755836.html

диярбакыр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, диярбакыр, турция, реджеп тайип эрдоган