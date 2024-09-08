https://ria.ru/20240908/tsvetok-1971395934.html

В Туле прошла благотворительная акция в рамках "Императорского маршрута"

В Туле прошла благотворительная акция в рамках "Императорского маршрута" - РИА Новости, 08.09.2024

В Туле прошла благотворительная акция в рамках "Императорского маршрута"

Ежегодная благотворительная акция "Белый цветок", направленная на сбор средств для детей с ограниченными возможностями здоровья, прошла на территории Тульского... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:09

2024-09-08T13:09

2024-09-08T13:18

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

тульская область

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ТУЛА, 8 сен - РИА Новости. Ежегодная благотворительная акция "Белый цветок", направленная на сбор средств для детей с ограниченными возможностями здоровья, прошла на территории Тульского кремля. Акция проходит в Туле с 2016 года в рамках историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", ее организатором выступает министерство культуры Тульской области совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Старт акции дали заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, а также председатель Наблюдательного Совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. По словам Громовой, в 2024 году пожертвования собирали для детей, прибывших с пограничных территорий и имеющих ограниченные возможности здоровья. "Для нас, как для организаторов историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут" очень важно, что все новые регионы, помимо тех, которые уже участвуют в благотворительной акции "Белый цветок", присоединяются к нам … Из 31 региона, в Туле наиболее празднично, наиболее приближено к исторической обстановке тех замечательных лет, когда все лучшее надевали на праздник "Белого цветка" … Мы знаем, что с нашим пожертвованием, в каждые руки, к которым мы благодатно простираем сегодня, придёт толика любви", - сказала председатель Наблюдательного Совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Гости акции посетили ярмарочные ряды, приняли участие в мастер-классах, а также посмотрели театрализованный пролог в исполнении артистов Тульского академического театра драмы, Тульского государственного хора и выступления творческих коллективов муниципальных образований Тульской области.

https://ria.ru/20240823/marshrut-1968473883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

елисаветинско-сергиевское просветительское общество, тульская область, тула, россия