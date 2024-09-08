https://ria.ru/20240908/tsiskaridze-1971460509.html

Цискаридзе назвал Маслякова легендой КВН

Цискаридзе назвал Маслякова легендой КВН - РИА Новости, 08.09.2024

Цискаридзе назвал Маслякова легендой КВН

Народный артист РФ Николай Цискаридзе в соболезновании в связи с кончиной телеведущего Александра Маслякова назвал его легендой для участников КВН и российских... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:54

2024-09-08T19:54

2024-09-08T20:41

россия

александр масляков

николай цискаридзе

квн

умер александр масляков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Николай Цискаридзе в соболезновании в связи с кончиной телеведущего Александра Маслякова назвал его легендой для участников КВН и российских телезрителей. "Пришла очень грустная новость в это воскресенье, не стало Александра Васильевича Маслякова. Настоящая легенда для всех участников КВН и российских телезрителей. Был очень рад стать, хоть и ненадолго, участником этого движения. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову", - написал он в своём Telegram-канале. Легендарный телеведущий КВН скончался в воскресенье на 83-м году жизни.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, александр масляков, николай цискаридзе, квн, умер александр масляков