https://ria.ru/20240908/tsiskaridze-1971460509.html
Цискаридзе назвал Маслякова легендой КВН
Цискаридзе назвал Маслякова легендой КВН - РИА Новости, 08.09.2024
Цискаридзе назвал Маслякова легендой КВН
Народный артист РФ Николай Цискаридзе в соболезновании в связи с кончиной телеведущего Александра Маслякова назвал его легендой для участников КВН и российских... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:54
2024-09-08T19:54
2024-09-08T20:41
россия
александр масляков
николай цискаридзе
квн
умер александр масляков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971454411_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_2c458bd7cc48f134ef97a98b95e5c1d3.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Николай Цискаридзе в соболезновании в связи с кончиной телеведущего Александра Маслякова назвал его легендой для участников КВН и российских телезрителей. "Пришла очень грустная новость в это воскресенье, не стало Александра Васильевича Маслякова. Настоящая легенда для всех участников КВН и российских телезрителей. Был очень рад стать, хоть и ненадолго, участником этого движения. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову", - написал он в своём Telegram-канале. Легендарный телеведущий КВН скончался в воскресенье на 83-м году жизни.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971454411_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_604b573a0491d155d1ff2ae923ec320f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр масляков, николай цискаридзе, квн, умер александр масляков
Россия, Александр Масляков, Николай Цискаридзе, КВН, Умер Александр Масляков
Цискаридзе назвал Маслякова легендой КВН
Цискаридзе в соболезновании назвал Маслякова легендой для КВН и телезрителей