https://ria.ru/20240908/tsentr-1971381501.html

ВС России поразили украинский пункт дислокации центра спецопераций

ВС России поразили украинский пункт дислокации центра спецопераций - РИА Новости, 08.09.2024

ВС России поразили украинский пункт дислокации центра спецопераций

Российские войска за минувшие сутки поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:44

2024-09-08T11:44

2024-09-08T11:44

специальная военная операция на украине

россия

франция

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сообщении. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 БПЛА. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31 121 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 17 961 танк и другие боевые бронированные машины, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 295 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 795 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

https://ria.ru/20240907/ukraina-1971288858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франция, сша, вооруженные силы украины, безопасность