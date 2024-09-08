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ВС России поразили украинский пункт дислокации центра спецопераций
ВС России поразили украинский пункт дислокации центра спецопераций - РИА Новости, 08.09.2024
ВС России поразили украинский пункт дислокации центра спецопераций
Российские войска за минувшие сутки поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:44
2024-09-08T11:44
2024-09-08T11:44
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сообщении. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 БПЛА. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31 121 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 17 961 танк и другие боевые бронированные машины, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 295 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 795 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971288858.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, франция, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили украинский пункт дислокации центра спецопераций
ВС России поразили пункт дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции
, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США
и 23 БПЛА.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31 121 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 17 961 танк и другие боевые бронированные машины, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 295 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 795 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в Минобороны РФ.