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ВС России нанесли удары по районам скопления наемников в Сумской области - РИА Новости, 08.09.2024
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12:13 08.09.2024 (обновлено: 12:21 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/sumskaya-1971385966.html
ВС России нанесли удары по районам скопления наемников в Сумской области
ВС России нанесли удары по районам скопления наемников в Сумской области - РИА Новости, 08.09.2024
ВС России нанесли удары по районам скопления наемников в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по резервам восьми бригад ВСУ в 12 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:13
2024-09-08T12:21
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам восьми бригад ВСУ в 12 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области иностранных наемников, резервов 22-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й, 113-й, 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Годуновка, Дарьино, Речки, Хотень, Вороновка, Свесса, Бояро-Лежачи, Владимировка, Ямполь, Стецовка и Бачевск", - говорится в сообщении.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по районам скопления наемников в Сумской области

ВС России нанесли удары по районам скопления наемников и ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель
Истребитель - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам восьми бригад ВСУ в 12 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области иностранных наемников, резервов 22-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й, 113-й, 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Годуновка, Дарьино, Речки, Хотень, Вороновка, Свесса, Бояро-Лежачи, Владимировка, Ямполь, Стецовка и Бачевск", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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