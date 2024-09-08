https://ria.ru/20240908/sumskaya-1971385966.html
ВС России нанесли удары по районам скопления наемников в Сумской области
ВС России нанесли удары по районам скопления наемников в Сумской области - РИА Новости, 08.09.2024
ВС России нанесли удары по районам скопления наемников в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по резервам восьми бригад ВСУ в 12 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:13
2024-09-08T12:13
2024-09-08T12:21
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам восьми бригад ВСУ в 12 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области иностранных наемников, резервов 22-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й, 113-й, 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Годуновка, Дарьино, Речки, Хотень, Вороновка, Свесса, Бояро-Лежачи, Владимировка, Ямполь, Стецовка и Бачевск", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1809:1357_1920x0_80_0_0_d5eda1d10b2f721964296e3cf8179445.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по районам скопления наемников в Сумской области
ВС России нанесли удары по районам скопления наемников и ВСУ в Сумской области