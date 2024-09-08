https://ria.ru/20240908/sumskaya-1971385966.html

ВС России нанесли удары по районам скопления наемников в Сумской области

ВС России нанесли удары по районам скопления наемников в Сумской области - РИА Новости, 08.09.2024

ВС России нанесли удары по районам скопления наемников в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по резервам восьми бригад ВСУ в 12 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:13

2024-09-08T12:13

2024-09-08T12:21

специальная военная операция на украине

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сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам восьми бригад ВСУ в 12 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области иностранных наемников, резервов 22-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й, 113-й, 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Годуновка, Дарьино, Речки, Хотень, Вороновка, Свесса, Бояро-Лежачи, Владимировка, Ямполь, Стецовка и Бачевск", - говорится в сообщении.

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Варвара Скокшина

россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность