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При стрельбе на границе между Израилем и Иорданией погибли три человека
При стрельбе на границе между Израилем и Иорданией погибли три человека - РИА Новости, 08.09.2024
При стрельбе на границе между Израилем и Иорданией погибли три человека
Три человека скончались от ранений в результате атаки со стрельбой на КПП "Алленби" на границе Израиля и Иордании, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:57
2024-09-08T10:57
2024-09-08T10:57
в мире
израиль
иордания
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Три человека скончались от ранений в результате атаки со стрельбой на КПП "Алленби" на границе Израиля и Иордании, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."Обновленная информация о нападении возле пограничного терминала "Алленби". После проведения реанимационных действий медики и парамедики (MDA) в сотрудничестве с медицинскими силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) констатировали смерть троих мужчин в возрасте около пятидесяти лет с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.По данным израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", водитель грузовика прибыл к КПП со стороны Иордании и открыл огонь по сотрудникам пограничного перехода.Полиция Израиля сообщила, что нападавший был нейтрализован силами безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иордания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иордания, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При стрельбе на границе между Израилем и Иорданией погибли три человека
При стрельбе погранпункте между Израилем и Иорданией погибли три человека
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Три человека скончались от ранений в результате атаки со стрельбой на КПП "Алленби" на границе Израиля и Иордании, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Обновленная информация о нападении возле пограничного терминала "Алленби". После проведения реанимационных действий медики и парамедики (MDA) в сотрудничестве с медицинскими силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) констатировали смерть троих мужчин в возрасте около пятидесяти лет с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.
По данным израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", водитель грузовика прибыл к КПП со стороны Иордании
и открыл огонь по сотрудникам пограничного перехода.
Полиция Израиля сообщила, что нападавший был нейтрализован силами безопасности.