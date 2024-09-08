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При стрельбе на границе между Израилем и Иорданией погибли три человека - РИА Новости, 08.09.2024
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10:57 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/strelba-1971373510.html
При стрельбе на границе между Израилем и Иорданией погибли три человека
При стрельбе на границе между Израилем и Иорданией погибли три человека - РИА Новости, 08.09.2024
При стрельбе на границе между Израилем и Иорданией погибли три человека
Три человека скончались от ранений в результате атаки со стрельбой на КПП "Алленби" на границе Израиля и Иордании, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:57
2024-09-08T10:57
в мире
израиль
иордания
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Три человека скончались от ранений в результате атаки со стрельбой на КПП "Алленби" на границе Израиля и Иордании, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."Обновленная информация о нападении возле пограничного терминала "Алленби". После проведения реанимационных действий медики и парамедики (MDA) в сотрудничестве с медицинскими силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) констатировали смерть троих мужчин в возрасте около пятидесяти лет с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.По данным израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", водитель грузовика прибыл к КПП со стороны Иордании и открыл огонь по сотрудникам пограничного перехода.Полиция Израиля сообщила, что нападавший был нейтрализован силами безопасности.
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израиль
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в мире, израиль, иордания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иордания, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При стрельбе на границе между Израилем и Иорданией погибли три человека

При стрельбе погранпункте между Израилем и Иорданией погибли три человека

© AP Photo / Hatem AliКПП в Израиле
КПП в Израиле - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Hatem Ali
КПП в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Три человека скончались от ранений в результате атаки со стрельбой на КПП "Алленби" на границе Израиля и Иордании, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Обновленная информация о нападении возле пограничного терминала "Алленби". После проведения реанимационных действий медики и парамедики (MDA) в сотрудничестве с медицинскими силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) констатировали смерть троих мужчин в возрасте около пятидесяти лет с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.
По данным израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", водитель грузовика прибыл к КПП со стороны Иордании и открыл огонь по сотрудникам пограничного перехода.
Полиция Израиля сообщила, что нападавший был нейтрализован силами безопасности.
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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В миреИзраильИорданияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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