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При стрельбе на границе между Израилем и Иорданией погибли три человека

При стрельбе на границе между Израилем и Иорданией погибли три человека - РИА Новости, 08.09.2024

При стрельбе на границе между Израилем и Иорданией погибли три человека

Три человека скончались от ранений в результате атаки со стрельбой на КПП "Алленби" на границе Израиля и Иордании, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:57

2024-09-08T10:57

2024-09-08T10:57

в мире

израиль

иордания

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Три человека скончались от ранений в результате атаки со стрельбой на КПП "Алленби" на границе Израиля и Иордании, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."Обновленная информация о нападении возле пограничного терминала "Алленби". После проведения реанимационных действий медики и парамедики (MDA) в сотрудничестве с медицинскими силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) констатировали смерть троих мужчин в возрасте около пятидесяти лет с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.По данным израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", водитель грузовика прибыл к КПП со стороны Иордании и открыл огонь по сотрудникам пограничного перехода.Полиция Израиля сообщила, что нападавший был нейтрализован силами безопасности.

https://ria.ru/20240908/khamas-1971358779.html

израиль

иордания

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Максим Зубков

в мире, израиль, иордания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году