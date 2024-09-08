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Два человека ранены при стрельбе вблизи иорданской границы - РИА Новости, 08.09.2024
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10:19 08.09.2024 (обновлено: 10:30 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/strelba-1971368282.html
Два человека ранены при стрельбе вблизи иорданской границы
Два человека ранены при стрельбе вблизи иорданской границы - РИА Новости, 08.09.2024
Два человека ранены при стрельбе вблизи иорданской границы
Два человека получили тяжелые ранения в результате инцидента со стрельбой на Западном берегу вблизи границы с Иорданией, сообщила служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:19
2024-09-08T10:30
в мире
западный берег реки иордан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
иордания
иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Два человека получили тяжелые ранения в результате инцидента со стрельбой на Западном берегу вблизи границы с Иорданией, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA)."В 09.55 (время совпадает с мск) в центр MDA 101 в районе Иерусалима поступило сообщение о двух огнестрельных ранениях возле пограничного перехода Алленби. Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь на месте двум тяжелораненым", - говорится в сообщении.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке со стрельбой в этом районе, не приведя подробностей.
https://ria.ru/20240908/khamas-1971358779.html
западный берег реки иордан
израиль
иордания
иерусалим
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в мире, западный берег реки иордан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иордания, иерусалим
В мире, Западный берег реки Иордан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Иордания, Иерусалим
Два человека ранены при стрельбе вблизи иорданской границы

Два человека ранены при стрельбе на Западном берегу вблизи иорданской границы

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Два человека получили тяжелые ранения в результате инцидента со стрельбой на Западном берегу вблизи границы с Иорданией, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
"В 09.55 (время совпадает с мск) в центр MDA 101 в районе Иерусалима поступило сообщение о двух огнестрельных ранениях возле пограничного перехода Алленби. Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь на месте двум тяжелораненым", - говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке со стрельбой в этом районе, не приведя подробностей.
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В миреЗападный берег реки ИорданИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИорданияИерусалим
 
 
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