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Два человека ранены при стрельбе вблизи иорданской границы

Два человека ранены при стрельбе вблизи иорданской границы - РИА Новости, 08.09.2024

Два человека ранены при стрельбе вблизи иорданской границы

Два человека получили тяжелые ранения в результате инцидента со стрельбой на Западном берегу вблизи границы с Иорданией, сообщила служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:19

2024-09-08T10:19

2024-09-08T10:30

в мире

западный берег реки иордан

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

иордания

иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Два человека получили тяжелые ранения в результате инцидента со стрельбой на Западном берегу вблизи границы с Иорданией, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA)."В 09.55 (время совпадает с мск) в центр MDA 101 в районе Иерусалима поступило сообщение о двух огнестрельных ранениях возле пограничного перехода Алленби. Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь на месте двум тяжелораненым", - говорится в сообщении.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке со стрельбой в этом районе, не приведя подробностей.

https://ria.ru/20240908/khamas-1971358779.html

западный берег реки иордан

израиль

иордания

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, западный берег реки иордан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иордания, иерусалим