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В штате Кентукки произошла массовая стрельба - РИА Новости, 08.09.2024
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02:51 08.09.2024 (обновлено: 11:50 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/ssha-1971341319.html
В штате Кентукки произошла массовая стрельба
В штате Кентукки произошла массовая стрельба - РИА Новости, 08.09.2024
В штате Кентукки произошла массовая стрельба
Несколько человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в штате Кентукки, заявили в офисе шерифа местного округа Лорел. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T02:51
2024-09-08T11:50
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Несколько человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в штате Кентукки, заявили в офисе шерифа местного округа Лорел. "Несколько человек получили огнестрельные ранения вблизи трассы I-75", - говорится в сообщении. Указывается, что правоохранители перекрыли территорию, прилегающую к трассе примерно в 15 километрах к северу от местного города Лондон.
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в мире, кентукки, сша
В мире, Кентукки, США
В штате Кентукки произошла массовая стрельба

В Кентукки несколько человек получили ранения в результате массовой стрельбы

© AP Photo / Camden MinkАвтомобили на трассе, вблизи которой произошла массовая стрельба в штате Кентукки. 8 сентября 2024
Автомобили на трассе, вблизи которой произошла массовая стрельба в штате Кентукки. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Camden Mink
Автомобили на трассе, вблизи которой произошла массовая стрельба в штате Кентукки. 8 сентября 2024
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Несколько человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в штате Кентукки, заявили в офисе шерифа местного округа Лорел.
"Несколько человек получили огнестрельные ранения вблизи трассы I-75", - говорится в сообщении.
Полиция и экстренные службы в США - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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3 сентября, 14:18
Указывается, что правоохранители перекрыли территорию, прилегающую к трассе примерно в 15 километрах к северу от местного города Лондон.
 
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