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В штате Кентукки произошла массовая стрельба

В штате Кентукки произошла массовая стрельба - РИА Новости, 08.09.2024

В штате Кентукки произошла массовая стрельба

Несколько человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в штате Кентукки, заявили в офисе шерифа местного округа Лорел. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T02:51

2024-09-08T02:51

2024-09-08T11:50

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Несколько человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в штате Кентукки, заявили в офисе шерифа местного округа Лорел. "Несколько человек получили огнестрельные ранения вблизи трассы I-75", - говорится в сообщении. Указывается, что правоохранители перекрыли территорию, прилегающую к трассе примерно в 15 километрах к северу от местного города Лондон.

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в мире, кентукки, сша