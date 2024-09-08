https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971443052.html

Спецоперация, 8 сентября: освобождение Новогродовки в ДНР

Спецоперация, 8 сентября: освобождение Новогродовки в ДНР - РИА Новости, 08.09.2024

Спецоперация, 8 сентября: освобождение Новогродовки в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T17:53

2024-09-08T17:53

2024-09-08T17:53

специальная военная операция на украине

россия

украина

апты алаудинов

сергей лебедев

вооруженные силы украины

херсон

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 2075 человек, один зенитный ракетный комплекс, 8 танков и других боевых бронемашин, 69 орудий полевой артиллерии и минометов и 29 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки Минобороны. В ведомстве указали, что группировка "Запад" улучшила тактическое положение, "Южная" продолжила продвижение в глубину обороны противника, "Восток" занял более выгодные рубежи и позиции. В течение суток поражены пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, добавили в Минобороны РФ. России еще многое предстоит сделать для победы в специальной военной операции, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции. Потери ВСУВСУ в ближайшее время могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, на сегодняшний день все подобные попытки пресекаются силами РФ, заявил Алаудинов. Противник на курском направлении за сутки потерял до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве отметили, что были отражены пять атак противника в направлении курских населенных пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость. Нанесены удары по районам сосредоточения ВСУ, теробороны и иностранных наемников в Сумской области Украины. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 11 220 военных, отметили в российском оборонном ведомстве. Пострадавшие белгородцыЗа ночь российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны. Несколько воздушных целей сбито ПВО над Белгородским районом, по предварительным данным, в селе Никольское ранены три мирных жителя, в том числе двое детей, сообщил утром губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один из мальчиков находится в больнице в тяжелом состоянии. Днем ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона. Удар по ТЦ в подконтрольном ВСУ ХерсонеУкраинский "24 канал" ночью сообщал о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. Поздним вечером субботы украинские СМИ также сообщали о взрывах в городе. Удар нанесен по складу горюче-смазочных материалов в аэропорту в пригороде города Полтава на Украине в субботу вечером, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Лебедев добавил, что после удара наблюдался большой выброс пламени. Он сообщил также об ударе в подконтрольном Киеву городе Херсоне по торговому центру, крышу которого ВСУ использовали для запуска дронов. В пригороде Херсона нанесен удар по пункту дислокации ВСУ и месту ремонта военной техники, заявил Лебедев. По его данным, субботними ударами по Херсону уничтожены не менее 70 военных ВСУ, в том числе иностранцев.

https://ria.ru/20240908/berletik-1971440569.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240908/ritter-1971426350.html

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Наталья Макарова

россия, украина, апты алаудинов, сергей лебедев, вооруженные силы украины, херсон, дмитрий песков, курская аэс