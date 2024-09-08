https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971443052.html
Спецоперация, 8 сентября: освобождение Новогродовки в ДНР
Спецоперация, 8 сентября: освобождение Новогродовки в ДНР - РИА Новости, 08.09.2024
Спецоперация, 8 сентября: освобождение Новогродовки в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:53
2024-09-08T17:53
2024-09-08T17:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
апты алаудинов
сергей лебедев
вооруженные силы украины
херсон
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 2075 человек, один зенитный ракетный комплекс, 8 танков и других боевых бронемашин, 69 орудий полевой артиллерии и минометов и 29 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки Минобороны. В ведомстве указали, что группировка "Запад" улучшила тактическое положение, "Южная" продолжила продвижение в глубину обороны противника, "Восток" занял более выгодные рубежи и позиции. В течение суток поражены пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, добавили в Минобороны РФ. России еще многое предстоит сделать для победы в специальной военной операции, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции. Потери ВСУВСУ в ближайшее время могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, на сегодняшний день все подобные попытки пресекаются силами РФ, заявил Алаудинов. Противник на курском направлении за сутки потерял до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве отметили, что были отражены пять атак противника в направлении курских населенных пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость. Нанесены удары по районам сосредоточения ВСУ, теробороны и иностранных наемников в Сумской области Украины. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 11 220 военных, отметили в российском оборонном ведомстве. Пострадавшие белгородцыЗа ночь российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны. Несколько воздушных целей сбито ПВО над Белгородским районом, по предварительным данным, в селе Никольское ранены три мирных жителя, в том числе двое детей, сообщил утром губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один из мальчиков находится в больнице в тяжелом состоянии. Днем ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона. Удар по ТЦ в подконтрольном ВСУ ХерсонеУкраинский "24 канал" ночью сообщал о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. Поздним вечером субботы украинские СМИ также сообщали о взрывах в городе. Удар нанесен по складу горюче-смазочных материалов в аэропорту в пригороде города Полтава на Украине в субботу вечером, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Лебедев добавил, что после удара наблюдался большой выброс пламени. Он сообщил также об ударе в подконтрольном Киеву городе Херсоне по торговому центру, крышу которого ВСУ использовали для запуска дронов. В пригороде Херсона нанесен удар по пункту дислокации ВСУ и месту ремонта военной техники, заявил Лебедев. По его данным, субботними ударами по Херсону уничтожены не менее 70 военных ВСУ, в том числе иностранцев.
https://ria.ru/20240908/berletik-1971440569.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Су-34 наносит удар модернизированными авиабомбами по скоплению личного состава ВСУ
Су-34 ВКС РФ нанес удар модернизированными авиабомбами по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны
2024-09-08T17:53
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Ракетный удар по пункту дислокации наемников около города Сумы
Около 30 иностранных наемников и 6 единиц техники уничтожены ракетным ударом в пункте временной дислокации около города Сумы на Украине, сообщили в Минобороны РФ
2024-09-08T17:53
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, апты алаудинов, сергей лебедев, вооруженные силы украины, херсон, дмитрий песков, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Апты Алаудинов, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Херсон, Дмитрий Песков, Курская АЭС
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Потери украинских войск за сутки составили до 2075 человек, один зенитный ракетный комплекс, 8 танков и других боевых бронемашин, 69 орудий полевой артиллерии и минометов и 29 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки Минобороны.
В ведомстве указали, что группировка "Запад" улучшила тактическое положение, "Южная" продолжила продвижение в глубину обороны противника, "Восток" занял более выгодные рубежи и позиции.
В течение суток поражены пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ
, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, добавили в Минобороны РФ.
России еще многое предстоит сделать для победы в специальной военной операции, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
.
Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов
заявил, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции.
ВСУ в ближайшее время могут попытаться продвинуться к Курской АЭС
, на сегодняшний день все подобные попытки пресекаются силами РФ, заявил Алаудинов.
Противник на курском направлении за сутки потерял до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве отметили, что были отражены пять атак противника в направлении курских населенных пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость. Нанесены удары по районам сосредоточения ВСУ, теробороны и иностранных наемников в Сумской области Украины
.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 11 220 военных, отметили в российском оборонном ведомстве.
За ночь российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью
и один над Курской, сообщили в Минобороны.
Несколько воздушных целей сбито ПВО над Белгородским районом
, по предварительным данным, в селе Никольское ранены три мирных жителя, в том числе двое детей, сообщил утром губернатор региона Вячеслав Гладков
. По его словам, один из мальчиков находится в больнице в тяжелом состоянии.
Днем ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона.
Удар по ТЦ в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинский "24 канал" ночью сообщал о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. Поздним вечером субботы украинские СМИ также сообщали о взрывах в городе.
Удар нанесен по складу горюче-смазочных материалов в аэропорту в пригороде города Полтава
на Украине в субботу вечером, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев
.
Лебедев добавил, что после удара наблюдался большой выброс пламени.
Он сообщил также об ударе в подконтрольном Киеву
городе Херсоне
по торговому центру, крышу которого ВСУ использовали для запуска дронов. В пригороде Херсона нанесен удар по пункту дислокации ВСУ и месту ремонта военной техники, заявил Лебедев.
По его данным, субботними ударами по Херсону уничтожены не менее 70 военных ВСУ, в том числе иностранцев.