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Российские военные уничтожили около 30 наемников около Сум - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 08.09.2024 (обновлено: 14:11 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971401663.html
Российские военные уничтожили около 30 наемников около Сум
Российские военные уничтожили около 30 наемников около Сум - РИА Новости, 08.09.2024
Российские военные уничтожили около 30 наемников около Сум
Российские военные уничтожили около 30 иностранных наемников в районе населенного пункта Стецковка в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:35
2024-09-08T14:11
специальная военная операция на украине
сумы
украина
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили около 30 иностранных наемников в районе населенного пункта Стецковка в Сумской области, сообщило Минобороны.&quot;В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка (севернее города Сумы)&quot;, — уточнили в ведомстве.На кадрах, предоставленных министерством, запечатлен момент удара по позициям противника и мощный взрыв.Из Сумской области формирования ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области удалось остановить, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240908/ukraina-1971396265.html
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Ракетный удар по пункту дислокации наемников около города Сумы
Около 30 иностранных наемников и 6 единиц техники уничтожены ракетным ударом в пункте временной дислокации около города Сумы на Украине, сообщили в Минобороны РФ
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сумы, украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Украина, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили около 30 наемников около Сум

ВС России уничтожили около 30 наемников и шесть единиц техники около Сум

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили около 30 иностранных наемников в районе населенного пункта Стецковка в Сумской области, сообщило Минобороны.
«

"В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка (севернее города Сумы)", — уточнили в ведомстве.

Инфографика
На кадрах, предоставленных министерством, запечатлен момент удара по позициям противника и мощный взрыв.
Из Сумской области формирования ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.
Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области удалось остановить, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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Специальная военная операция на УкраинеСумыУкраинаРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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