https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971401663.html

Российские военные уничтожили около 30 наемников около Сум

Российские военные уничтожили около 30 наемников около Сум - РИА Новости, 08.09.2024

Российские военные уничтожили около 30 наемников около Сум

Российские военные уничтожили около 30 иностранных наемников в районе населенного пункта Стецковка в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:35

2024-09-08T13:35

2024-09-08T14:11

специальная военная операция на украине

сумы

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россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили около 30 иностранных наемников в районе населенного пункта Стецковка в Сумской области, сообщило Минобороны."В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка (севернее города Сумы)", — уточнили в ведомстве.На кадрах, предоставленных министерством, запечатлен момент удара по позициям противника и мощный взрыв.Из Сумской области формирования ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области удалось остановить, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240908/ukraina-1971396265.html

сумы

украина

россия

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Ракетный удар по пункту дислокации наемников около города Сумы Около 30 иностранных наемников и 6 единиц техники уничтожены ракетным ударом в пункте временной дислокации около города Сумы на Украине, сообщили в Минобороны РФ 2024-09-08T13:35 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумы, украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины