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Российские военные уничтожили около 30 наемников около Сум
Российские военные уничтожили около 30 наемников около Сум - РИА Новости, 08.09.2024
Российские военные уничтожили около 30 наемников около Сум
Российские военные уничтожили около 30 иностранных наемников в районе населенного пункта Стецковка в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:35
2024-09-08T13:35
2024-09-08T14:11
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили около 30 иностранных наемников в районе населенного пункта Стецковка в Сумской области, сообщило Минобороны."В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка (севернее города Сумы)", — уточнили в ведомстве.На кадрах, предоставленных министерством, запечатлен момент удара по позициям противника и мощный взрыв.Из Сумской области формирования ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области удалось остановить, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240908/ukraina-1971396265.html
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Ракетный удар по пункту дислокации наемников около города Сумы
Около 30 иностранных наемников и 6 единиц техники уничтожены ракетным ударом в пункте временной дислокации около города Сумы на Украине, сообщили в Минобороны РФ
2024-09-08T13:35
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумы, украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Украина, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили около 30 наемников около Сум
ВС России уничтожили около 30 наемников и шесть единиц техники около Сум