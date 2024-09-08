https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971386217.html

Группировка "Север" отразила пять атак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила пять атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024

Группировка "Север" отразила пять атак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила пять атак ВСУ в Курской области, потери Киева составили до 40 человек, танк и БМП, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:14

2024-09-08T12:14

2024-09-08T12:17

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970316194_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79167533e467fe7ed54d39393ed4ba53.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Группировка "Север" отразила пять атак ВСУ в Курской области, потери Киева составили до 40 человек, танк и БМП, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области."В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины", - добавили в МО РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 61-й, 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Казачья Локня, Марьевка, Малая Локня, Мартыновка, Обуховка, Любимовка, Княжий Первый и Снагость", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240908/minirovanie-1971383413.html

https://ria.ru/20240908/kurskaya-1971379174.html

курская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев