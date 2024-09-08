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Группировка "Север" отразила пять атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
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12:14 08.09.2024 (обновлено: 12:17 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971386217.html
Группировка "Север" отразила пять атак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила пять атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
Группировка "Север" отразила пять атак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила пять атак ВСУ в Курской области, потери Киева составили до 40 человек, танк и БМП, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:14
2024-09-08T12:17
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Группировка "Север" отразила пять атак ВСУ в Курской области, потери Киева составили до 40 человек, танк и БМП, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области."В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины", - добавили в МО РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 61-й, 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Казачья Локня, Марьевка, Малая Локня, Мартыновка, Обуховка, Любимовка, Княжий Первый и Снагость", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Киев
Группировка "Север" отразила пять атак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" в Курской области уничтожила 40 украинских военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Группировка "Север" отразила пять атак ВСУ в Курской области, потери Киева составили до 40 человек, танк и БМП, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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"В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины", - добавили в МО РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 61-й, 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Казачья Локня, Марьевка, Малая Локня, Мартыновка, Обуховка, Любимовка, Княжий Первый и Снагость", - говорится в сообщении.
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