Выборы в Москве прошли штатно, без сбоев, заявил Собянин
Собянин заявил, что выборы Москве прошли штатно, без сбоев, организованно
© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно, без сбоев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"Выборы прошли штатно, без сбоев, организовано", – отметил Собянин на совещании с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым по предварительным итогам единого дня голосования.
Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
Итоги единого дня голосования — 2024
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