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Выборы в Москве прошли штатно, без сбоев, заявил Собянин - РИА Новости, 08.09.2024
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21:19 08.09.2024 (обновлено: 21:31 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/sobyanin-1971477996.html
Выборы в Москве прошли штатно, без сбоев, заявил Собянин
Выборы в Москве прошли штатно, без сбоев, заявил Собянин - РИА Новости, 08.09.2024
Выборы в Москве прошли штатно, без сбоев, заявил Собянин
Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно, без сбоев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:19
2024-09-08T21:31
москва
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выборы в россии — 2024
сергей собянин
политика
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно, без сбоев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Выборы прошли штатно, без сбоев, организовано", – отметил Собянин на совещании с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым по предварительным итогам единого дня голосования.Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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москва, выборы, выборы в россии — 2024, сергей собянин, политика, россия, дмитрий медведев, тинао
Москва, Выборы, Выборы в России — 2024, Сергей Собянин, Политика, Россия, Дмитрий Медведев, ТиНАО
Выборы в Москве прошли штатно, без сбоев, заявил Собянин

Собянин заявил, что выборы Москве прошли штатно, без сбоев, организованно

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно, без сбоев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Выборы прошли штатно, без сбоев, организовано", – отметил Собянин на совещании с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым по предварительным итогам единого дня голосования.
Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
МоскваВыборыВыборы в России — 2024Сергей СобянинПолитикаРоссияДмитрий МедведевТиНАО
 
 
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