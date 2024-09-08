https://ria.ru/20240908/sobyanin-1971477996.html

Выборы в Москве прошли штатно, без сбоев, заявил Собянин

Выборы в Москве прошли штатно, без сбоев, заявил Собянин - РИА Новости, 08.09.2024

Выборы в Москве прошли штатно, без сбоев, заявил Собянин

Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно, без сбоев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:19

2024-09-08T21:19

2024-09-08T21:31

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно, без сбоев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Выборы прошли штатно, без сбоев, организовано", – отметил Собянин на совещании с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым по предварительным итогам единого дня голосования.Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, выборы, выборы в россии — 2024, сергей собянин, политика, россия, дмитрий медведев, тинао