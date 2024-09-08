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Собянин рассказал о работе системы электронного голосования в Москве - РИА Новости, 08.09.2024
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21:56 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/sobjanin-1971482199.html
Собянин рассказал о работе системы электронного голосования в Москве
Собянин рассказал о работе системы электронного голосования в Москве - РИА Новости, 08.09.2024
Собянин рассказал о работе системы электронного голосования в Москве
На систему электронного голосования в Москве было совершено около 300 DDoS-атак за три дня, но она работала без сбоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:56
2024-09-08T21:56
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. На систему электронного голосования в Москве было совершено около 300 DDoS-атак за три дня, но она работала без сбоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "На систему электронного голосования было совершено около 300 DDoS-атак, но она выстояла и работала нормально, без сбоев и задержек даже в самые пиковые нагрузки", – отметил Собянин на совещании с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым по предварительным итогам единого дня голосования. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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политика, жкх, москва, россия, сергей собянин, дмитрий медведев, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, ЖКХ, Москва, Россия, Сергей Собянин, Дмитрий Медведев, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Собянин рассказал о работе системы электронного голосования в Москве

Собянин: система электронного голосования в Москве выстояла и работала без сбоев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. На систему электронного голосования в Москве было совершено около 300 DDoS-атак за три дня, но она работала без сбоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"На систему электронного голосования было совершено около 300 DDoS-атак, но она выстояла и работала нормально, без сбоев и задержек даже в самые пиковые нагрузки", – отметил Собянин на совещании с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым по предварительным итогам единого дня голосования.
Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Москве за ночь отразили 20 хакерских атак на систему голосования
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