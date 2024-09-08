https://ria.ru/20240908/sobjanin-1971482199.html

Собянин рассказал о работе системы электронного голосования в Москве

Собянин рассказал о работе системы электронного голосования в Москве - РИА Новости, 08.09.2024

Собянин рассказал о работе системы электронного голосования в Москве

На систему электронного голосования в Москве было совершено около 300 DDoS-атак за три дня, но она работала без сбоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:56

2024-09-08T21:56

2024-09-08T21:56

политика

жкх

москва

россия

сергей собянин

дмитрий медведев

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. На систему электронного голосования в Москве было совершено около 300 DDoS-атак за три дня, но она работала без сбоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "На систему электронного голосования было совершено около 300 DDoS-атак, но она выстояла и работала нормально, без сбоев и задержек даже в самые пиковые нагрузки", – отметил Собянин на совещании с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым по предварительным итогам единого дня голосования. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.

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Наталья Макарова

политика, жкх, москва, россия, сергей собянин, дмитрий медведев, московская городская дума, выборы в россии — 2024