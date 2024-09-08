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Собянин рассказал о работе системы электронного голосования в Москве
Собянин рассказал о работе системы электронного голосования в Москве - РИА Новости, 08.09.2024
Собянин рассказал о работе системы электронного голосования в Москве
На систему электронного голосования в Москве было совершено около 300 DDoS-атак за три дня, но она работала без сбоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:56
2024-09-08T21:56
2024-09-08T21:56
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московская городская дума
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. На систему электронного голосования в Москве было совершено около 300 DDoS-атак за три дня, но она работала без сбоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "На систему электронного голосования было совершено около 300 DDoS-атак, но она выстояла и работала нормально, без сбоев и задержек даже в самые пиковые нагрузки", – отметил Собянин на совещании с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым по предварительным итогам единого дня голосования. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Собянин рассказал о работе системы электронного голосования в Москве
Собянин: система электронного голосования в Москве выстояла и работала без сбоев