https://ria.ru/20240908/smirnov-1971477741.html

Врио главы Курской области пообещал отстроить регион

Врио главы Курской области пообещал отстроить регион - РИА Новости, 08.09.2024

Врио главы Курской области пообещал отстроить регион

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов пообещал, что Курская область будет отстроена, жизнь после общей победы будет... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:19

2024-09-08T21:19

2024-09-08T21:43

курская область

политика

выборы в россии — 2024

единая россия

алексей смирнов (политик)

дмитрий медведев

госдума рф

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов пообещал, что Курская область будет отстроена, жизнь после общей победы будет налажена."Со всеми трудностями мы, конечно же, справимся, и отстроим Курскую область, она будет ещё красивее, чем была в тех населенных пунктах, которые затронула война. И наладим нормальную, счастливую жизнь после нашей общей победы", - сказал Смирнов в ходе видеоконференцсвязи с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым, которая была посвящена предварительным итогам выборов."Мы провели выборы с очень высокой явкой... Мы приняли беспрецедентные меры безопасности всех участников избирательного процесса", - сказал он в обращении к участникам Всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов".Он отметил, что курское небо в ходе выборов было под надёжной защитой военных, процесс голосования был организован так, что люди могли уйти в укрытие.По его словам, урны с бюллетенями в Курской области были установлены в ходе выборов в максимально защищённых местах, а на всех избирательных участках в области были усилены наряды полиции, как и на выездном голосовании."В целом, все прошло штатно. Эта избирательная кампания показала, что мы единый, сплоченный и великий народ, великая Россия. Мы справимся с этой сложной ситуацией и победим на всех фронтах", - сказал он в рамках Всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов".В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, политика, выборы в россии — 2024, единая россия, алексей смирнов (политик) , дмитрий медведев, госдума рф, россия, абакан