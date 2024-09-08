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Врио главы Курской области пообещал отстроить регион - РИА Новости, 08.09.2024
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21:19 08.09.2024 (обновлено: 21:43 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/smirnov-1971477741.html
Врио главы Курской области пообещал отстроить регион
Врио главы Курской области пообещал отстроить регион - РИА Новости, 08.09.2024
Врио главы Курской области пообещал отстроить регион
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов пообещал, что Курская область будет отстроена, жизнь после общей победы будет... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:19
2024-09-08T21:43
курская область
политика
выборы в россии — 2024
единая россия
алексей смирнов (политик)
дмитрий медведев
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россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов пообещал, что Курская область будет отстроена, жизнь после общей победы будет налажена."Со всеми трудностями мы, конечно же, справимся, и отстроим Курскую область, она будет ещё красивее, чем была в тех населенных пунктах, которые затронула война. И наладим нормальную, счастливую жизнь после нашей общей победы", - сказал Смирнов в ходе видеоконференцсвязи с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым, которая была посвящена предварительным итогам выборов."Мы провели выборы с очень высокой явкой... Мы приняли беспрецедентные меры безопасности всех участников избирательного процесса", - сказал он в обращении к участникам Всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов".Он отметил, что курское небо в ходе выборов было под надёжной защитой военных, процесс голосования был организован так, что люди могли уйти в укрытие.По его словам, урны с бюллетенями в Курской области были установлены в ходе выборов в максимально защищённых местах, а на всех избирательных участках в области были усилены наряды полиции, как и на выездном голосовании."В целом, все прошло штатно. Эта избирательная кампания показала, что мы единый, сплоченный и великий народ, великая Россия. Мы справимся с этой сложной ситуацией и победим на всех фронтах", - сказал он в рамках Всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов".В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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курская область, политика, выборы в россии — 2024, единая россия, алексей смирнов (политик) , дмитрий медведев, госдума рф, россия, абакан
Курская область, Политика, Выборы в России — 2024, Единая Россия, Алексей Смирнов (политик) , Дмитрий Медведев, Госдума РФ, Россия, Абакан
Врио главы Курской области пообещал отстроить регион

Врио главы Курской области Смирнов пообещал, что регион будет лучше после победы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов голосует на избирательном участке № 104 в Курске
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов голосует на избирательном участке № 104 в Курске - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов голосует на избирательном участке № 104 в Курске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов пообещал, что Курская область будет отстроена, жизнь после общей победы будет налажена.
"Со всеми трудностями мы, конечно же, справимся, и отстроим Курскую область, она будет ещё красивее, чем была в тех населенных пунктах, которые затронула война. И наладим нормальную, счастливую жизнь после нашей общей победы", - сказал Смирнов в ходе видеоконференцсвязи с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым, которая была посвящена предварительным итогам выборов.
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"Мы провели выборы с очень высокой явкой... Мы приняли беспрецедентные меры безопасности всех участников избирательного процесса", - сказал он в обращении к участникам Всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов".
Он отметил, что курское небо в ходе выборов было под надёжной защитой военных, процесс голосования был организован так, что люди могли уйти в укрытие.
По его словам, урны с бюллетенями в Курской области были установлены в ходе выборов в максимально защищённых местах, а на всех избирательных участках в области были усилены наряды полиции, как и на выездном голосовании.
"В целом, все прошло штатно. Эта избирательная кампания показала, что мы единый, сплоченный и великий народ, великая Россия. Мы справимся с этой сложной ситуацией и победим на всех фронтах", - сказал он в рамках Всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов".
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
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Курская областьПолитикаВыборы в России — 2024Единая РоссияАлексей Смирнов (политик)Дмитрий МедведевГосдума РФРоссияАбакан
 
 
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