Врио главы Курской области пообещал отстроить регион
Врио главы Курской области Смирнов пообещал, что регион будет лучше после победы
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов голосует на избирательном участке № 104 в Курске
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов голосует на избирательном участке № 104 в Курске
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов пообещал, что Курская область будет отстроена, жизнь после общей победы будет налажена.
"Со всеми трудностями мы, конечно же, справимся, и отстроим Курскую область, она будет ещё красивее, чем была в тех населенных пунктах, которые затронула война. И наладим нормальную, счастливую жизнь после нашей общей победы", - сказал Смирнов в ходе видеоконференцсвязи с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым, которая была посвящена предварительным итогам выборов.
"Мы провели выборы с очень высокой явкой... Мы приняли беспрецедентные меры безопасности всех участников избирательного процесса", - сказал он в обращении к участникам Всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов".
Он отметил, что курское небо в ходе выборов было под надёжной защитой военных, процесс голосования был организован так, что люди могли уйти в укрытие.
По его словам, урны с бюллетенями в Курской области были установлены в ходе выборов в максимально защищённых местах, а на всех избирательных участках в области были усилены наряды полиции, как и на выездном голосовании.
"В целом, все прошло штатно. Эта избирательная кампания показала, что мы единый, сплоченный и великий народ, великая Россия. Мы справимся с этой сложной ситуацией и победим на всех фронтах", - сказал он в рамках Всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов".
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
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