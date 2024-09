https://ria.ru/20240908/smert-1971337592.html

Умер соавтор хита My Heart Will Go On из фильма "Титаник"

Умер соавтор хита My Heart Will Go On из фильма "Титаник"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Соавтор главного саундтрека к фильму "Титаник" Уилбур Дженнингс умер в возрасте 80 лет, сообщила американскому изданию Hollywood Reporter его сиделка Марта Шеррод.Причина смерти композитора не названа. По информации СМИ, Дженнингс болел в течение нескольких лет.За свои творческие успехи он был дважды удостоен премии "Оскар", а также трижды выигрывал "Грэмми". В 2006 году его включили в Зал славы авторов песен. Дженнингс успел поработать с десятками музыкальных исполнителей, в том числе и с такими звездами, как Уитни Хьюстон, Би Би Кинг и Рой Орбинсон.

