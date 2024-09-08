https://ria.ru/20240908/slutskij-1971402118.html

Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 08.09.2024

Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы через терминал электронного голосования (ТЭГ), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:38

2024-09-08T13:38

2024-09-08T14:22

политика

москва

леонид слуцкий (политик)

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы через терминал электронного голосования (ТЭГ), передает корреспондент РИА Новости. Слуцкий проголосовал на избирательном участке, который находится в здании школы №1236 имени С. В. Милашенкова. Вместе с ним на избирательный участок пришел внук генерала Шарля де Голля Пьер Де Голль. "Надеюсь, что мы изберем мощные региональные парламенты, губернаторов. Это поистине важный для страны день голосования. Всем хочу пожелать в наше непростое время быть плечом к плечу за страну, за президента, за нашу скорую победу", - заявил лидер ЛДПР.Пьер Де Голль отметил, что внимательно следить за выборами и доволен тем, как они проходят."К сожалению, в западном мире, и, в частности, в моей стране, Франции, нет такого уровня легитимности, нет в целом такой прозрачной и справедливой системы организации выборов. И я бы хотел, чтобы президент Франции был так же честен перед своим народом, как президент Путин. Я искренне надеюсь, что Россия и Франция наконец воссоединятся, это будет событие исторического масштаба. Не может быть мира в Европе без мира и без единения, без конструктивного взаимодействия с Россией", - подчеркнул он.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240907/golosovanie-1971300438.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, леонид слуцкий (политик), московская городская дума, выборы в россии — 2024