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Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 08.09.2024
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13:38 08.09.2024 (обновлено: 14:22 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/slutskij-1971402118.html
Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы
Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 08.09.2024
Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы через терминал электронного голосования (ТЭГ), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:38
2024-09-08T14:22
политика
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леонид слуцкий (политик)
московская городская дума
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы через терминал электронного голосования (ТЭГ), передает корреспондент РИА Новости. Слуцкий проголосовал на избирательном участке, который находится в здании школы №1236 имени С. В. Милашенкова. Вместе с ним на избирательный участок пришел внук генерала Шарля де Голля Пьер Де Голль. "Надеюсь, что мы изберем мощные региональные парламенты, губернаторов. Это поистине важный для страны день голосования. Всем хочу пожелать в наше непростое время быть плечом к плечу за страну, за президента, за нашу скорую победу", - заявил лидер ЛДПР.Пьер Де Голль отметил, что внимательно следить за выборами и доволен тем, как они проходят."К сожалению, в западном мире, и, в частности, в моей стране, Франции, нет такого уровня легитимности, нет в целом такой прозрачной и справедливой системы организации выборов. И я бы хотел, чтобы президент Франции был так же честен перед своим народом, как президент Путин. Я искренне надеюсь, что Россия и Франция наконец воссоединятся, это будет событие исторического масштаба. Не может быть мира в Европе без мира и без единения, без конструктивного взаимодействия с Россией", - подчеркнул он.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
https://ria.ru/20240907/golosovanie-1971300438.html
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политика, москва, леонид слуцкий (политик), московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы через ТЭГ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий голосует на выборах в Московскую городскую думу на избирательном участке в школе №1236 им. С.В. Милашенкова в Москве. 8 сентября 2024
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий голосует на выборах в Московскую городскую думу на избирательном участке в школе №1236 им. С.В. Милашенкова в Москве. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий голосует на выборах в Московскую городскую думу на избирательном участке в школе №1236 им. С.В. Милашенкова в Москве. 8 сентября 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы через терминал электронного голосования (ТЭГ), передает корреспондент РИА Новости.
Слуцкий проголосовал на избирательном участке, который находится в здании школы №1236 имени С. В. Милашенкова. Вместе с ним на избирательный участок пришел внук генерала Шарля де Голля Пьер Де Голль.
"Надеюсь, что мы изберем мощные региональные парламенты, губернаторов. Это поистине важный для страны день голосования. Всем хочу пожелать в наше непростое время быть плечом к плечу за страну, за президента, за нашу скорую победу", - заявил лидер ЛДПР.
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Пьер Де Голль отметил, что внимательно следить за выборами и доволен тем, как они проходят.
"К сожалению, в западном мире, и, в частности, в моей стране, Франции, нет такого уровня легитимности, нет в целом такой прозрачной и справедливой системы организации выборов. И я бы хотел, чтобы президент Франции был так же честен перед своим народом, как президент Путин. Я искренне надеюсь, что Россия и Франция наконец воссоединятся, это будет событие исторического масштаба. Не может быть мира в Европе без мира и без единения, без конструктивного взаимодействия с Россией", - подчеркнул он.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
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