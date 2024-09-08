https://ria.ru/20240908/shturmoviki-1971346197.html

Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области

Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024

Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области

Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T05:09

2024-09-08T05:09

2024-09-08T08:14

специальная военная операция на украине

курская область

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су-25

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безопасность

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении министерства. Удар по разведанным целям нанесли авиаракетами.После атаки экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены", — заключили в военном ведомстве.Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240908/poterya-1971339166.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф, безопасность