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Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области
Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T05:09
2024-09-08T05:09
2024-09-08T08:14
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су-25
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении министерства. Удар по разведанным целям нанесли авиаракетами.После атаки экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены", — заключили в военном ведомстве.Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области
МО: экипажи Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в курском приграничье