В Москве в воскресенье ожидают наибольшего наплыва избирателей
Общественный штаб ждет наибольшее число избирателей в Москве в воскресенье
© АГН "Москва" / Артур НовосильцевГолосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы. 7 сентября 2024
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы. 7 сентября 2024
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ждет большего количества людей в заключительный день голосования, в то числе тех, кто хочет проголосовать на участке.
"Сегодня ждем большего количества людей, все-таки это и финальный день голосования, это и такая многолетняя привычка голосовать именно в воскресенье. Многие вернутся с дач, кто хочет проголосовать именно на участках", - сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев на утреннем брифинге.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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