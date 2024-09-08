Рейтинг@Mail.ru
В Москве в воскресенье ожидают наибольшего наплыва избирателей - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 08.09.2024 (обновлено: 10:06 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/shtab-1971360316.html
В Москве в воскресенье ожидают наибольшего наплыва избирателей
В Москве в воскресенье ожидают наибольшего наплыва избирателей - РИА Новости, 08.09.2024
В Москве в воскресенье ожидают наибольшего наплыва избирателей
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ждет большего количества людей в заключительный день голосования, в то числе тех, кто хочет проголосовать... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:22
2024-09-08T10:06
политика
москва
московская городская дума
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971363081_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5af38193f65564c44adc8a85afeda51.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ждет большего количества людей в заключительный день голосования, в то числе тех, кто хочет проголосовать на участке. "Сегодня ждем большего количества людей, все-таки это и финальный день голосования, это и такая многолетняя привычка голосовать именно в воскресенье. Многие вернутся с дач, кто хочет проголосовать именно на участках", - сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев на утреннем брифинге. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
https://ria.ru/20240906/vybory-1971181756.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971363081_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4f23e9e80de66ee903f344bd98df7fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
В Москве в воскресенье ожидают наибольшего наплыва избирателей

Общественный штаб ждет наибольшее число избирателей в Москве в воскресенье

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевГолосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы. 7 сентября 2024
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы. 7 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ждет большего количества людей в заключительный день голосования, в то числе тех, кто хочет проголосовать на участке.
"Сегодня ждем большего количества людей, все-таки это и финальный день голосования, это и такая многолетняя привычка голосовать именно в воскресенье. Многие вернутся с дач, кто хочет проголосовать именно на участках", - сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев на утреннем брифинге.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
Избиратель голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Москве в первый день не выявили нарушений, влияющих на ход выборов
6 сентября, 20:47
 
ПолитикаМоскваМосковская городская думаВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала