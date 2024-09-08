https://ria.ru/20240908/shtab-1971360316.html

В Москве в воскресенье ожидают наибольшего наплыва избирателей

В Москве в воскресенье ожидают наибольшего наплыва избирателей - РИА Новости, 08.09.2024

В Москве в воскресенье ожидают наибольшего наплыва избирателей

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ждет большего количества людей в заключительный день голосования, в то числе тех, кто хочет проголосовать... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T09:22

2024-09-08T09:22

2024-09-08T10:06

политика

москва

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ждет большего количества людей в заключительный день голосования, в то числе тех, кто хочет проголосовать на участке. "Сегодня ждем большего количества людей, все-таки это и финальный день голосования, это и такая многолетняя привычка голосовать именно в воскресенье. Многие вернутся с дач, кто хочет проголосовать именно на участках", - сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев на утреннем брифинге. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240906/vybory-1971181756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024