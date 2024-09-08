https://ria.ru/20240908/sholts-1971436543.html

Шольц пообещал наказать ответственных за подрыв "Северных потоков"

Шольц пообещал наказать ответственных за подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 08.09.2024

Шольц пообещал наказать ответственных за подрыв "Северных потоков"

Подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" должны быть расследованы, а совершившие это должны быть привлечены к ответственности, заявил в... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:47

2024-09-08T16:47

2024-09-08T17:12

олаф шольц

авария на "северных потоках"

германия

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россия

киев

мария захарова

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" должны быть расследованы, а совершившие это должны быть привлечены к ответственности, заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никаких конкретных результатов расследования Германией дела о подрыве "Северных потоков" до сих пор не предъявлено.Она напомнила, что Россия неоднократно обращалась к властям ФРГ, настаивая "на участии российских компетентных органов в проводимом прокуратурой Германии расследовании для обеспечения открытости и объективности этого расследования". По словам официального представителя МИД, Москва хотела, чтобы Германия делилась с ней информацией по расследованию, так как в РФ идет собственное расследование."Для меня совершенно очевидно, что это должно быть расследовано. Я рад, что федеральная прокуратура и органы безопасности зашли так далеко (в расследовании - ред.), о чем сообщалось в СМИ", - заявил Шольц в интервью телеканалу ZDF."Мы выступаем за то, чтобы ничего не было скрыто. Всё будет сделано для того, чтобы те, кто это сделал, понесли ответственность", - добавил канцлер.Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240907/germaniya-1971300708.html

https://ria.ru/20240905/frg-1970783861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

олаф шольц, авария на "северных потоках", германия, в мире, россия, киев, мария захарова, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, москва