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Шольц пообещал наказать ответственных за подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 08.09.2024
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16:47 08.09.2024 (обновлено: 17:12 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/sholts-1971436543.html
Шольц пообещал наказать ответственных за подрыв "Северных потоков"
Шольц пообещал наказать ответственных за подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 08.09.2024
Шольц пообещал наказать ответственных за подрыв "Северных потоков"
Подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" должны быть расследованы, а совершившие это должны быть привлечены к ответственности, заявил в... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:47
2024-09-08T17:12
олаф шольц
авария на "северных потоках"
германия
в мире
россия
киев
мария захарова
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" должны быть расследованы, а совершившие это должны быть привлечены к ответственности, заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никаких конкретных результатов расследования Германией дела о подрыве "Северных потоков" до сих пор не предъявлено.Она напомнила, что Россия неоднократно обращалась к властям ФРГ, настаивая "на участии российских компетентных органов в проводимом прокуратурой Германии расследовании для обеспечения открытости и объективности этого расследования". По словам официального представителя МИД, Москва хотела, чтобы Германия делилась с ней информацией по расследованию, так как в РФ идет собственное расследование."Для меня совершенно очевидно, что это должно быть расследовано. Я рад, что федеральная прокуратура и органы безопасности зашли так далеко (в расследовании - ред.), о чем сообщалось в СМИ", - заявил Шольц в интервью телеканалу ZDF."Мы выступаем за то, чтобы ничего не было скрыто. Всё будет сделано для того, чтобы те, кто это сделал, понесли ответственность", - добавил канцлер.Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240907/germaniya-1971300708.html
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олаф шольц, авария на "северных потоках", германия, в мире, россия, киев, мария захарова, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, москва
Олаф Шольц, Авария на "Северных потоках", Германия, В мире, Россия, Киев, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Москва
Шольц пообещал наказать ответственных за подрыв "Северных потоков"

Шольц: подрывы "Северных потоков" надо расследовать, а ответственных — наказать

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" должны быть расследованы, а совершившие это должны быть привлечены к ответственности, заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никаких конкретных результатов расследования Германией дела о подрыве "Северных потоков" до сих пор не предъявлено.
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Она напомнила, что Россия неоднократно обращалась к властям ФРГ, настаивая "на участии российских компетентных органов в проводимом прокуратурой Германии расследовании для обеспечения открытости и объективности этого расследования". По словам официального представителя МИД, Москва хотела, чтобы Германия делилась с ней информацией по расследованию, так как в РФ идет собственное расследование.
"Для меня совершенно очевидно, что это должно быть расследовано. Я рад, что федеральная прокуратура и органы безопасности зашли так далеко (в расследовании - ред.), о чем сообщалось в СМИ", - заявил Шольц в интервью телеканалу ZDF.
«
"Мы выступаем за то, чтобы ничего не было скрыто. Всё будет сделано для того, чтобы те, кто это сделал, понесли ответственность", - добавил канцлер.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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