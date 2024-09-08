Шольц пообещал наказать ответственных за подрыв "Северных потоков"
Шольц: подрывы "Северных потоков" надо расследовать, а ответственных — наказать
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" должны быть расследованы, а совершившие это должны быть привлечены к ответственности, заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никаких конкретных результатов расследования Германией дела о подрыве "Северных потоков" до сих пор не предъявлено.
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Она напомнила, что Россия неоднократно обращалась к властям ФРГ, настаивая "на участии российских компетентных органов в проводимом прокуратурой Германии расследовании для обеспечения открытости и объективности этого расследования". По словам официального представителя МИД, Москва хотела, чтобы Германия делилась с ней информацией по расследованию, так как в РФ идет собственное расследование.
"Для меня совершенно очевидно, что это должно быть расследовано. Я рад, что федеральная прокуратура и органы безопасности зашли так далеко (в расследовании - ред.), о чем сообщалось в СМИ", - заявил Шольц в интервью телеканалу ZDF.
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"Мы выступаем за то, чтобы ничего не было скрыто. Всё будет сделано для того, чтобы те, кто это сделал, понесли ответственность", - добавил канцлер.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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