Во Владимирскую область прибыли более 90 белгородских школьника
Авдеев сообщил, что 92 белгородских школьника прибыли во Владимирскую область
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 8 сен — РИА Новости. Боле 90 белгородских школьников из подвергающихся обстрелам ВСУ районов прибыли во Владимирскую область, учиться они будут в новой гимназии в Доброграде, сообщил владимирский губернатор Александр Авдеев.
Ранее министр образования Белгородской области Андрей Милехин на оперативном совещании регионального правительства сообщал, что в муниципалитетах в зоне до 20 километров от государственной границы проводится опрос родителей с предложением о выезде детей в безопасные регионы РФ на одну-две четверти наступившего учебного года. На этой неделе планировалась отправка первых групп.
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"Принимаем детей из Белгородской области. Девяносто два ребёнка с сопровождающими их девятью взрослыми этим вечером уже прибыли во Владимирскую область. Сегодня до конца дня ожидаем ещё гостей", - написал Авдеев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что это школьники "из мирных районов Белгородчины, постоянно подвергающихся бандитским атакам ВСУ: Борисовского, Волоконовского, Грайворонского, Ракитянского и Шебекинского". Губернатор уточнил, что разместят детей в лагере "Искатель" в Ковровском районе, учиться они будут в новой гимназии в Доброграде.