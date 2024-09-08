https://ria.ru/20240908/shkolniki-1971460175.html

Во Владимирскую область прибыли более 90 белгородских школьника

Во Владимирскую область прибыли более 90 белгородских школьника - РИА Новости, 08.09.2024

Во Владимирскую область прибыли более 90 белгородских школьника

Боле 90 белгородских школьников из подвергающихся обстрелам ВСУ районов прибыли во Владимирскую область, учиться они будут в новой гимназии в Доброграде,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:51

2024-09-08T19:51

2024-09-08T19:51

общество

владимирская область

белгородская область

россия

александр авдеев (дипломат)

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 8 сен — РИА Новости. Боле 90 белгородских школьников из подвергающихся обстрелам ВСУ районов прибыли во Владимирскую область, учиться они будут в новой гимназии в Доброграде, сообщил владимирский губернатор Александр Авдеев. Ранее министр образования Белгородской области Андрей Милехин на оперативном совещании регионального правительства сообщал, что в муниципалитетах в зоне до 20 километров от государственной границы проводится опрос родителей с предложением о выезде детей в безопасные регионы РФ на одну-две четверти наступившего учебного года. На этой неделе планировалась отправка первых групп. "Принимаем детей из Белгородской области. Девяносто два ребёнка с сопровождающими их девятью взрослыми этим вечером уже прибыли во Владимирскую область. Сегодня до конца дня ожидаем ещё гостей", - написал Авдеев в своём Telegram-канале. Он отметил, что это школьники "из мирных районов Белгородчины, постоянно подвергающихся бандитским атакам ВСУ: Борисовского, Волоконовского, Грайворонского, Ракитянского и Шебекинского". Губернатор уточнил, что разместят детей в лагере "Искатель" в Ковровском районе, учиться они будут в новой гимназии в Доброграде.

https://ria.ru/20240908/vsu-1971446006.html

владимирская область

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

общество, владимирская область, белгородская область, россия, александр авдеев (дипломат), вооруженные силы украины