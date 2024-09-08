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Во Владимирскую область прибыли более 90 белгородских школьника - РИА Новости, 08.09.2024
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19:51 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/shkolniki-1971460175.html
Во Владимирскую область прибыли более 90 белгородских школьника
Во Владимирскую область прибыли более 90 белгородских школьника - РИА Новости, 08.09.2024
Во Владимирскую область прибыли более 90 белгородских школьника
Боле 90 белгородских школьников из подвергающихся обстрелам ВСУ районов прибыли во Владимирскую область, учиться они будут в новой гимназии в Доброграде,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:51
2024-09-08T19:51
общество
владимирская область
белгородская область
россия
александр авдеев (дипломат)
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 8 сен — РИА Новости. Боле 90 белгородских школьников из подвергающихся обстрелам ВСУ районов прибыли во Владимирскую область, учиться они будут в новой гимназии в Доброграде, сообщил владимирский губернатор Александр Авдеев. Ранее министр образования Белгородской области Андрей Милехин на оперативном совещании регионального правительства сообщал, что в муниципалитетах в зоне до 20 километров от государственной границы проводится опрос родителей с предложением о выезде детей в безопасные регионы РФ на одну-две четверти наступившего учебного года. На этой неделе планировалась отправка первых групп. "Принимаем детей из Белгородской области. Девяносто два ребёнка с сопровождающими их девятью взрослыми этим вечером уже прибыли во Владимирскую область. Сегодня до конца дня ожидаем ещё гостей", - написал Авдеев в своём Telegram-канале. Он отметил, что это школьники "из мирных районов Белгородчины, постоянно подвергающихся бандитским атакам ВСУ: Борисовского, Волоконовского, Грайворонского, Ракитянского и Шебекинского". Губернатор уточнил, что разместят детей в лагере "Искатель" в Ковровском районе, учиться они будут в новой гимназии в Доброграде.
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общество, владимирская область, белгородская область, россия, александр авдеев (дипломат), вооруженные силы украины
Общество, Владимирская область, Белгородская область, Россия, Александр Авдеев (дипломат), Вооруженные силы Украины
Во Владимирскую область прибыли более 90 белгородских школьника

Авдеев сообщил, что 92 белгородских школьника прибыли во Владимирскую область

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 8 сен — РИА Новости. Боле 90 белгородских школьников из подвергающихся обстрелам ВСУ районов прибыли во Владимирскую область, учиться они будут в новой гимназии в Доброграде, сообщил владимирский губернатор Александр Авдеев.
Ранее министр образования Белгородской области Андрей Милехин на оперативном совещании регионального правительства сообщал, что в муниципалитетах в зоне до 20 километров от государственной границы проводится опрос родителей с предложением о выезде детей в безопасные регионы РФ на одну-две четверти наступившего учебного года. На этой неделе планировалась отправка первых групп.
«
"Принимаем детей из Белгородской области. Девяносто два ребёнка с сопровождающими их девятью взрослыми этим вечером уже прибыли во Владимирскую область. Сегодня до конца дня ожидаем ещё гостей", - написал Авдеев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что это школьники "из мирных районов Белгородчины, постоянно подвергающихся бандитским атакам ВСУ: Борисовского, Волоконовского, Грайворонского, Ракитянского и Шебекинского". Губернатор уточнил, что разместят детей в лагере "Искатель" в Ковровском районе, учиться они будут в новой гимназии в Доброграде.
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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Вчера, 18:18
 
ОбществоВладимирская областьБелгородская областьРоссияАлександр Авдеев (дипломат)Вооруженные силы Украины
 
 
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