https://ria.ru/20240908/sever-1971375922.html

"Север" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области

"Север" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области - РИА Новости, 08.09.2024

"Север" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:13

2024-09-08T11:13

2024-09-08T11:22

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны, 3-й бригады нацгвардии и 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность