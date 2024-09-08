https://ria.ru/20240908/sever-1971375922.html
"Север" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области
"Север" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области - РИА Новости, 08.09.2024
"Север" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:13
2024-09-08T11:13
2024-09-08T11:22
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безопасность
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны, 3-й бригады нацгвардии и 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Север" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне ответственности группировки "Север"