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"Север" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:13 08.09.2024 (обновлено: 11:22 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/sever-1971375922.html
"Север" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области
"Север" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области - РИА Новости, 08.09.2024
"Север" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:13
2024-09-08T11:22
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны, 3-й бригады нацгвардии и 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Север" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области

ВСУ потеряли до 160 военных в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны, 3-й бригады нацгвардии и 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30", - отмечает МО РФ.
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