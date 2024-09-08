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В Италии раскритиковали санкции США против RT и Sputnik - РИА Новости, 09.09.2024
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16:00 08.09.2024 (обновлено: 10:12 09.09.2024)
https://ria.ru/20240908/sanktsii-1971534402.html
В Италии раскритиковали санкции США против RT и Sputnik
В Италии раскритиковали санкции США против RT и Sputnik - РИА Новости, 09.09.2024
В Италии раскритиковали санкции США против RT и Sputnik
США выдают санкции против RT и медиагруппы "Россия сегодня" за попытки противостоять так называемому вмешательству РФ в выборы и соответственно возможной победе РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-08T16:00
2024-09-09T10:12
сша
россия
москва
дональд трамп
маргарита симоньян
антон анисимов
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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РИМ, 8 сен - РИА Новости. США выдают санкции против RT и медиагруппы "Россия сегодня" за попытки противостоять так называемому вмешательству РФ в выборы и соответственно возможной победе Дональда Трампа, написала колумнист итальянского информационного портала Antidiplomatico Клара Кастелло. "Политический смысл санкций состоит в том, чтобы связать любую победу республиканцев со злонамеренными действиями России. Этот нарратив естественным образом мобилизует электорат. Поэтому эту меру следует рассматривать как пропагандистский ход администрации (Джо) Байдена в разгар ожесточенной избирательной кампании, в ходе которой на одного кандидата было совершено покушение, а другой был вынужден немедленно отказаться от участия в гонке", - написала автор оппозиционного издания. По ее словам, "война США против RТ и Sputnik стала настоящим инструментом пропаганды в избирательной кампании". "Цензура замаскирована под "скоординированную реакцию правительства США на попытки Москвы оказать пагубное влияние" на президентские выборы 2024 года", - отметила журналист. Говоря о "беспрецедентном решении", Кастелло подчеркнула, что противопоставила его "нерушимой догме" о свободе слова. "Или такой она была до среды 4 сентября (даты введения санкций)", сказала эксперт. Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA). -0-
https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970637108.html
https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html
https://ria.ru/20240906/smi-1971140738.html
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сша, россия, москва, дональд трамп, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
В Италии раскритиковали санкции США против RT и Sputnik

Antidiplomatico: США выдают санкции против RT за попытки противостоять России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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РИМ, 8 сен - РИА Новости. США выдают санкции против RT и медиагруппы "Россия сегодня" за попытки противостоять так называемому вмешательству РФ в выборы и соответственно возможной победе Дональда Трампа, написала колумнист итальянского информационного портала Antidiplomatico Клара Кастелло.
"Политический смысл санкций состоит в том, чтобы связать любую победу республиканцев со злонамеренными действиями России. Этот нарратив естественным образом мобилизует электорат. Поэтому эту меру следует рассматривать как пропагандистский ход администрации (Джо) Байдена в разгар ожесточенной избирательной кампании, в ходе которой на одного кандидата было совершено покушение, а другой был вынужден немедленно отказаться от участия в гонке", - написала автор оппозиционного издания.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня"
4 сентября, 20:44
По ее словам, "война США против RТ и Sputnik стала настоящим инструментом пропаганды в избирательной кампании".
"Цензура замаскирована под "скоординированную реакцию правительства США на попытки Москвы оказать пагубное влияние" на президентские выборы 2024 года", - отметила журналист.
Говоря о "беспрецедентном решении", Кастелло подчеркнула, что противопоставила его "нерушимой догме" о свободе слова. "Или такой она была до среды 4 сентября (даты введения санкций)", сказала эксперт.
Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Симоньян о санкциях США против RT - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
01:07
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA). -0-
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В Ирландии уличили США в лицемерии из-за санкций против российских СМИ
6 сентября, 18:10
 
СШАРоссияМоскваДональд ТрампМаргарита СимоньянАнтон АнисимовГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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