На выборах в Республике Алтай проголосовали более 40 процентов избирателей
На выборах главы Республики Алтай проголосовали более 40 процентов избирателей
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай в Горно-Алтайске
Избиратель голосует на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай в Горно-Алтайске
БАРНАУЛ 8 сен - РИА Новости. Более 40% избирателей проголосовали на выборах главы Республики Алтай, данные на 11.00 мск сообщают в региональном правительстве.
"В Республике Алтай по данным на 15.00 (11.00 мск) в голосовании приняли участие 65953 человека, или 40,4% от общего числа зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении.
В 2019 году голосование на выборах главы региона подходило в течение одного дня, тогда явка составила около 50%.
В пятницу в регионе стартовало трёхдневное голосование на выборах главы региона и депутатов госсобрания. На должность губернатора Республики Алтай претендуют трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия").
Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей.
Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.