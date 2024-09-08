https://ria.ru/20240908/rebenok-1971461190.html

В Сарове на ребенка с девятого этажа упала батарея

В Сарове на ребенка с девятого этажа упала батарея - РИА Новости, 08.09.2024

В Сарове на ребенка с девятого этажа упала батарея

Подросток доставлен в реанимацию с травмой головы после падения на него батареи с 9 этажа в Сарове, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:57

2024-09-08T19:57

2024-09-08T19:57

происшествия

россия

нижегородская область

саров

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Подросток доставлен в реанимацию с травмой головы после падения на него батареи с 9 этажа в Сарове, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Вечером 7 сентября с балкона общего пользования, расположенного на 9 этаже многоквартирного дома на проспекте Музрукова, на подростка упала секция металлической батареи. С травмой головы подросток госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы. Проводится доследственная проверка по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В местных соцсетях сообщается, что подросток мог стать жертвой детской шалости – якобы батарею на проходившего внизу мальчика сбросили школьники. Прокуратура Нижегородской области сообщила о том, что "даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

https://ria.ru/20240716/zhitel-1960063802.html

россия

нижегородская область

саров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, нижегородская область, саров, следственный комитет россии (ск рф)