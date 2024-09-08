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В Сарове на ребенка с девятого этажа упала батарея - РИА Новости, 08.09.2024
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19:57 08.09.2024
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В Сарове на ребенка с девятого этажа упала батарея
В Сарове на ребенка с девятого этажа упала батарея - РИА Новости, 08.09.2024
В Сарове на ребенка с девятого этажа упала батарея
Подросток доставлен в реанимацию с травмой головы после падения на него батареи с 9 этажа в Сарове, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:57
2024-09-08T19:57
происшествия
россия
нижегородская область
саров
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Подросток доставлен в реанимацию с травмой головы после падения на него батареи с 9 этажа в Сарове, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Вечером 7 сентября с балкона общего пользования, расположенного на 9 этаже многоквартирного дома на проспекте Музрукова, на подростка упала секция металлической батареи. С травмой головы подросток госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы. Проводится доследственная проверка по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В местных соцсетях сообщается, что подросток мог стать жертвой детской шалости – якобы батарею на проходившего внизу мальчика сбросили школьники. Прокуратура Нижегородской области сообщила о том, что "даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
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россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, саров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Саров, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сарове на ребенка с девятого этажа упала батарея

В Сарове подросток попал в реанимацию после падения на него батареи с 9 этажа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Подросток доставлен в реанимацию с травмой головы после падения на него батареи с 9 этажа в Сарове, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Вечером 7 сентября с балкона общего пользования, расположенного на 9 этаже многоквартирного дома на проспекте Музрукова, на подростка упала секция металлической батареи. С травмой головы подросток госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.
Проводится доследственная проверка по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
В местных соцсетях сообщается, что подросток мог стать жертвой детской шалости – якобы батарею на проходившего внизу мальчика сбросили школьники.
Прокуратура Нижегородской области сообщила о том, что "даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьСаровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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