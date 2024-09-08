https://ria.ru/20240908/rassledovanie-1971340162.html

На Кубани проконтролируют расследование дела о массовой драке

На Кубани проконтролируют расследование дела о массовой драке - РИА Новости, 08.09.2024

На Кубани проконтролируют расследование дела о массовой драке

Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование уголовного дела о хулиганстве, которое возбуждено по факту драки в Северском районе на Кубани,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T01:58

2024-09-08T01:58

2024-09-08T09:25

происшествия

северский район

краснодарский край

россия

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СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование уголовного дела о хулиганстве, которое возбуждено по факту драки в Северском районе на Кубани, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о массовой драке, которая произошла в поселке Афипский Северского района в Краснодарском крае. Районная администрация сообщила, что потасовка произошла из-за девушки, участники конфликта разошлись, никто не пострадал, решался вопрос о проверке. По данным прокуратуры края, предварительно следствием установило, что драка произошла вечером 7 сентября около Дома культуры на улице Победы, группа лиц, сговорившись, умышленно устроила устроила драку, нарушив общественный порядок. По данному факту СО ОМВД России по Северскому району возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). "Прокуратурой Северского района поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Кубани. Ранее также районной администрацией отмечалось, что информации о серьезных травмах среди участников драки нет. Полиция зафиксировала активных участников конфликта, в воскресенье все они будут опрошены. Сейчас нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы, пояснили в региональной прокуратуре.

https://ria.ru/20240907/mgtu-1971311420.html

https://ria.ru/20240907/strelba-1971199211.html

северский район

краснодарский край

россия

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происшествия, северский район, краснодарский край, россия