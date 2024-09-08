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В Калифорнии объявили эвакуацию из-за лесных пожаров

В Калифорнии объявили эвакуацию из-за лесных пожаров - РИА Новости, 08.09.2024

В Калифорнии объявили эвакуацию из-за лесных пожаров

Власти южной Калифорнии объявили об эвакуации более пяти тысяч человек из-за сильных лесных пожаров, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T17:16

2024-09-08T17:16

2024-09-08T17:33

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти южной Калифорнии объявили об эвакуации более пяти тысяч человек из-за сильных лесных пожаров, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на местную пожарную службу. "Неконтролируемый лесной пожар в южной Калифорнии стремительно разросся, что привело к приказу об обязательной эвакуации более пяти тысяч человек", - говорится в сообщении. Как сообщает газета со ссылкой на местные власти, пожар в округе Сан-Бернардино, известный как Line Fire, начался в четверг в городе Хайленд, к востоку от Лос-Анджелеса. По данным местной пожарной службы, пишет газета, на утро воскресенья пожар не был локализован и угрожал более чем 8 тысячам строений. Согласно газете, продолжающаяся жара повышает риск возникновения новых пожаров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, калифорния, лос-анджелес, сша