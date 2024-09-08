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В Калифорнии объявили эвакуацию из-за лесных пожаров - РИА Новости, 08.09.2024
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17:16 08.09.2024 (обновлено: 17:33 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/pozhary-1971439963.html
В Калифорнии объявили эвакуацию из-за лесных пожаров
В Калифорнии объявили эвакуацию из-за лесных пожаров - РИА Новости, 08.09.2024
В Калифорнии объявили эвакуацию из-за лесных пожаров
Власти южной Калифорнии объявили об эвакуации более пяти тысяч человек из-за сильных лесных пожаров, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:16
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти южной Калифорнии объявили об эвакуации более пяти тысяч человек из-за сильных лесных пожаров, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на местную пожарную службу. "Неконтролируемый лесной пожар в южной Калифорнии стремительно разросся, что привело к приказу об обязательной эвакуации более пяти тысяч человек", - говорится в сообщении. Как сообщает газета со ссылкой на местные власти, пожар в округе Сан-Бернардино, известный как Line Fire, начался в четверг в городе Хайленд, к востоку от Лос-Анджелеса. По данным местной пожарной службы, пишет газета, на утро воскресенья пожар не был локализован и угрожал более чем 8 тысячам строений. Согласно газете, продолжающаяся жара повышает риск возникновения новых пожаров.
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В Калифорнии объявили эвакуацию из-за лесных пожаров

NYT: в Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют более пяти тысяч человек

© AP Photo / Eric ThayerЛесной пожар в Раннинг Спрингс, Калифорния. 7 сентября 2024
Лесной пожар в Раннинг Спрингс, Калифорния. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Eric Thayer
Лесной пожар в Раннинг Спрингс, Калифорния. 7 сентября 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти южной Калифорнии объявили об эвакуации более пяти тысяч человек из-за сильных лесных пожаров, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на местную пожарную службу.
«
"Неконтролируемый лесной пожар в южной Калифорнии стремительно разросся, что привело к приказу об обязательной эвакуации более пяти тысяч человек", - говорится в сообщении.
Как сообщает газета со ссылкой на местные власти, пожар в округе Сан-Бернардино, известный как Line Fire, начался в четверг в городе Хайленд, к востоку от Лос-Анджелеса. По данным местной пожарной службы, пишет газета, на утро воскресенья пожар не был локализован и угрожал более чем 8 тысячам строений. Согласно газете, продолжающаяся жара повышает риск возникновения новых пожаров.
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