https://ria.ru/20240908/pozhar-1971489854.html

Пожар в Белгородской области на площадке "РусАгро" потушили

Пожар в Белгородской области на площадке "РусАгро" потушили - РИА Новости, 08.09.2024

Пожар в Белгородской области на площадке "РусАгро" потушили

Пожар на площадке "РусАгро" в Волоконовском районе Белгородской области ликвидирован, пострадавших нет, сообщил глава района Сергей Бикетов в своем... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T23:09

2024-09-08T23:09

2024-09-08T23:09

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

русагро

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пожар на площадке "РусАгро" в Волоконовском районе Белгородской области ликвидирован, пострадавших нет, сообщил глава района Сергей Бикетов в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке ВСУ с помощью БПЛА площадки для хранения топлива на территории Волоконовского района, в результате взрыва произошло возгорание резервуаров. "Дорогие земляки! Пожар на площадке ООО "РусАгро" ликвидирован. Пострадавших нет", - написал он.

https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, русагро , вооруженные силы украины