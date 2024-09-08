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Пожар в Белгородской области на площадке "РусАгро" потушили - РИА Новости, 08.09.2024
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23:09 08.09.2024
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Пожар в Белгородской области на площадке "РусАгро" потушили
Пожар в Белгородской области на площадке "РусАгро" потушили - РИА Новости, 08.09.2024
Пожар в Белгородской области на площадке "РусАгро" потушили
Пожар на площадке "РусАгро" в Волоконовском районе Белгородской области ликвидирован, пострадавших нет, сообщил глава района Сергей Бикетов в своем... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T23:09
2024-09-08T23:09
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
русагро
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пожар на площадке "РусАгро" в Волоконовском районе Белгородской области ликвидирован, пострадавших нет, сообщил глава района Сергей Бикетов в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке ВСУ с помощью БПЛА площадки для хранения топлива на территории Волоконовского района, в результате взрыва произошло возгорание резервуаров. "Дорогие земляки! Пожар на площадке ООО "РусАгро" ликвидирован. Пострадавших нет", - написал он.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, русагро , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Русагро , Вооруженные силы Украины
Пожар в Белгородской области на площадке "РусАгро" потушили

Бикетов: пожар на площадке для хранения топлива в Белгородской области потушили

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пожар на площадке "РусАгро" в Волоконовском районе Белгородской области ликвидирован, пострадавших нет, сообщил глава района Сергей Бикетов в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке ВСУ с помощью БПЛА площадки для хранения топлива на территории Волоконовского района, в результате взрыва произошло возгорание резервуаров.
«
"Дорогие земляки! Пожар на площадке ООО "РусАгро" ликвидирован. Пострадавших нет", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией
6 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРусагроВооруженные силы Украины
 
 
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