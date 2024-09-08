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В Воронежской области локализовали пожар с детонацией - РИА Новости, 08.09.2024
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20:00 08.09.2024 (обновлено: 20:05 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/pozhar-1971461962.html
В Воронежской области локализовали пожар с детонацией
В Воронежской области локализовали пожар с детонацией - РИА Новости, 08.09.2024
В Воронежской области локализовали пожар с детонацией
Пожар в Острогожском районе Воронежской области локализован, детонация взрывоопасных предметов происходит значительно реже, угрозы перехода огня на населённые... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:00
2024-09-08T20:05
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пожар в Острогожском районе Воронежской области локализован, детонация взрывоопасных предметов происходит значительно реже, угрозы перехода огня на населённые пункты нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее Гусев сообщал, что режим ЧС объявлен в Острогожском районе Воронежской области, где началась детонация взрывоопасных предметов из-за пожара после подавления и падения беспилотника."Ландшафтный пожар в Острогожском районе локализован. Детонация происходит значительно реже. Угрозы перехода огня на населённые пункты нет. Движение по автодороге Воронеж — Луганск открыто для транзитного транспорта. Восстановлено ранее нарушенное электроснабжение одного села, ещё в одном работы на электросетях продолжаются", - написал он.Гусев добавил, что идёт активная фаза разминирования территории и тушения пожара, выехавшие жители остаются в пунктах временного размещения и у родственников."Напоминаю, что приближение к очагам пожара категорически недопустимо. На месте происшествия находятся только оперативные службы", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240908/pozhar--1971430619.html
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воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
В Воронежской области локализовали пожар с детонацией

В Воронежской области локализовали пожар, возникший после падения БПЛА

© Кадр видео из соцсетейПожар на месте детонации взрывоопасных предметов, произошедшей в результате падения беспилотника ВСУ в Острогожском районе Воронежской области
Пожар на месте детонации взрывоопасных предметов, произошедшей в результате падения беспилотника ВСУ в Острогожском районе Воронежской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пожар в Острогожском районе Воронежской области локализован, детонация взрывоопасных предметов происходит значительно реже, угрозы перехода огня на населённые пункты нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее Гусев сообщал, что режим ЧС объявлен в Острогожском районе Воронежской области, где началась детонация взрывоопасных предметов из-за пожара после подавления и падения беспилотника.
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"Ландшафтный пожар в Острогожском районе локализован. Детонация происходит значительно реже. Угрозы перехода огня на населённые пункты нет. Движение по автодороге Воронеж — Луганск открыто для транзитного транспорта. Восстановлено ранее нарушенное электроснабжение одного села, ещё в одном работы на электросетях продолжаются", - написал он.
Гусев добавил, что идёт активная фаза разминирования территории и тушения пожара, выехавшие жители остаются в пунктах временного размещения и у родственников.
"Напоминаю, что приближение к очагам пожара категорически недопустимо. На месте происшествия находятся только оперативные службы", - подчеркнул губернатор.
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